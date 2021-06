Noi italiani, lo sappiamo, siamo dei buongustai e amanti della nostra buona cucina. Conosciuti in tutto il mondo per la nostra arte culinaria, dovremmo essere i portatori di una dieta sana ed equilibrata. Non è sempre così, però. Di fianco alla rinomata dieta mediterranea, abbiamo alcuni orrori culinari che possono crearci gravi problemi. Conosciamo bene l’amore per il fritto del Sud Italia, oppure il consumo sproporzionato di alcool e cibi grassi al Nord. Bisogna fare attenzione, perché sono proprio questi errori che commettiamo in cucina che ci creano grossi problemi di stomaco.

Gonfiore di stomaco: quali cibi lo causano

In questo articolo parleremo soprattutto del modo di associare i cibi, che è molto importante e fa la differenza. Per evitare gonfiori di stomaco, da evitare di mangiare l’insalata dopo un altro piatto, cioè come contorno, secondo vecchia tradizione italiana. Sbagliato, però, perché questo comportamento causa gonfiore di stomaco.

A causare gonfiore di stomaco c’è anche la vecchia abitudine di mangiare la frutta dopo il pasto. Gli zuccheri presenti nella frutta creano acidità e, fermentando, anche gonfiore. Sconsigliato è anche abbinare le proteine con i grassi, come carne e formaggi, oppure legumi o burro. I grassi potrebbero ostacolare la sintesi delle proteine.

Sono questi errori che commettiamo in cucina che ci creano grossi problemi di stomaco

Ci sono poi alcuni nostri comportamenti che ci creano acidità di stomaco o problemi più seri come il cosiddetto “reflusso gastrico” o la gastrite. Ad esempio la già menzionata frutto dopo i pasti. Oppure il caffè subito dopo i pasti. Il nostro stomaco, per funzionare bene, deve mantenere un costante livello di acidità, quindi sono sconsigliati cibi troppo basici o troppo acidi durante la digestione. Il caffè è decisamente acido. Lo stesso vale per gli alcolici. Se bevuti con moderazione, sono piacevoli, altrimenti possono diventare molto dannosi, non solo per lo stomaco.

Un altro errore che si fa spesso, è quello di abbinare i formaggi, o i latticini in genere, a cibi acidi, come il pomodoro.