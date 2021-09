Per una buona merenda, come ci consigliano spesso i nutrizionisti, sappiamo di dover mangiare uno yogurt, frutta o verdura cruda, o un paio di quadratini di cioccolato fondente.

In questo articolo spieghiamo perché sono questi due ingredienti che abbiamo tutti in cucina e che fanno bene alla salute.

È stato dimostrato da studi scientifici che fa bene alla salute mangiare pane e olio. Questa è la vecchia merenda italiana economica, semplice, e adatta anche ai bambini.

Risulta essere un abbinamento gastronomico eccellente, dalle tante proprietà nutritive e ottimo da gustare. C’è la possibilità di variare sia con la scelta dell’olio, che con quella del pane, dando la precedenza come consigliano alcuni studi, a quello fatto con le farine integrali.

Il pane e l’olio sono due elementi importanti della nostra dieta mediterranea, e possono essere anche sostituiti ad un pasto, se accostato a delle verdure o del pesce.

Sono questi due ingredienti che abbiamo tutti in cucina e che fanno bene alla salute

Secondo gli esperti, il pane e l’olio si migliorano a vicenda dal punto di vista nutrizionale.

L’olio non solo si accompagna perfettamente al pane, ma ne riduce il suo indice glicemico. È un alimento completo, perché mangiando una sola fetta assumiamo vitamine: B1, B2, B6 e B9, potassio, zinco, magnesio, ferro, ed è senza grassi saturi.

L’olio contiene acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi. Si tratta di grassi sani, che consentono di mantenere a ottimi livelli il colesterolo cattivo.

Contiene una buona quantità di vitamina E. Quindi, contrasta l’arteriosclerosi e regola la pressione del sangue.

Aiuta la digestione e combatte la stipsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La scelta giusta dei due ingredienti

Ovviamente prediligere l’olio extra vergine di oliva.

La scelta del pane dovrebbe mirare all’acquisto di quello bio, prodotto con le farine integrali e escludendo quelle bianche raffinate.

Vanno bene: il pane d’avena, di segale, di grano intero o ai semi.

Scegliere prodotti di qualità a base di materie prime selezionate è importante per la nostra salute.

Mangiare meno merendine che contengono troppi conservanti e optare per una buona fetta di pane integrale con l’aggiunta di un po’di olio extravergine migliora la salute di tutti coloro che lo mangiano.