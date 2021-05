Sono questi alcuni degli alimenti che possono aiutare a perdere peso in menopausa e affrontare con più serenità questa fase della vita

La menopausa è una fase della vita di una donna molto delicata. I cambiamenti emotivi e fisici sono tanti e non sempre facili da affrontare. Piccoli e più invadenti fastidi arrivano ad interferire con la vita di tutti i giorni richiedendo alle donne uno sforzo aggiuntivo per trovare un nuovo equilibrio.

Tra le varie questioni da affrontare c’è quella del peso. Durante questa fase della propria vita, infatti, si tende a prendere peso più facilmente ma soprattutto ad avere maggiore difficoltà a smaltire i chili di troppo. Per questo molti nutrizionisti negli ultimi anni stanno calibrando il loro lavoro con le fasi ormonali che così fortemente incidono sulla capacità di mantenere il proprio peso forma.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In questa ottica possiamo dire che sono questi alcuni degli alimenti che possono aiutare a perdere peso in menopausa e affrontare con più serenità questa delicata fase della vita.

Le spezie

Le spezie sono fondamentali per riuscire a dare sapore agli alimenti eliminando il sale. Il peperoncino in particolare è una spezia straordinaria. La presenza della capsaicina aiuta ad accelerare il metabolismo inoltre contribuisce a migliorare la circolazione del sangue e aiuta a far diminuire il senso di fame.

I legumi

Grazie alla loro composizione ricca di proteine vegetali, fibre e carboidrati i legumi garantiscono un duraturo senso di sazietà. In particolare, i composti chimici naturali presenti nei fagioli hanno proprietà in grado di combattere le tanto fastidiose vampate e l’osteoporosi.

La frutta secca

La frutta secca è un ottimo alleato per accelerare il metabolismo. Mandorle, noci e nocciole sono ricche di proprietà che spingono il metabolismo a bruciare calorie. Inoltre, sono ricche di fibre, proteine, fosforo e calcio, minerale fondamentale per contrastare l’osteoporosi.

Le verdure

Le verdure hanno un ruolo fondamentale nell’alimentazione. In menopausa in particolare sono vitali. Tra queste i finocchi. Grazie alla grande concentrazione di acqua che li caratterizza sono particolarmente indicati per combattere la ritenzione idrica, grande nemica di questa fase della vita di una donna.

Sono dunque questi alcuni degli alimenti che possono aiutare a perdere peso in menopausa e affrontare con più serenità questa delicata fase della vita.