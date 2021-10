Quando atterriamo a Palermo già l’anima è un po’ più leggera, il sole spesso inonda i finestrini dell’aereo e da lassù si vede il mare. Appena appoggiamo i piedi a terra, poi, veniamo subito risucchiati dai suoi mille odori e sapori, dalle sue specialità culinarie e culturali.

Quando iniziamo a visitare la città il tempo sembra sospeso tra antichità e bellezza ma al contempo sembra scorrere troppo in fretta. Però tra un monumento e l’altro, una fontana, una chiesa, un palazzo nobiliare e un teatro, c’è sempre tempo per il buon cibo.

In questo articolo scopriremo proprio che sono questi 3 tra i migliori ristoranti palermitani nel cuore della città tra pizza, pesce e carne secondo una classifica di Tripadvisor.

Un mini-tour del centro città

Essendo questi 3 ristoranti situati nel centro città di Palermo, proponiamo un mini-tour delle bellezze più significative.

La nostra visita virtuale parte dal Teatro Massimo, situato a Piazza Verdi, e più grande teatro lirico d’Italia. Il periodo di costruzione va dal 1875 al 1897 per opera degli architetti Basile, padre e figlio.

Il suo stile è principalmente neoclassico e la prima opera presentata è stata il Falstaff di Verdi.

Da qui, incamminandoci verso via Maqueda, arriviamo a piazza Quattro Canti o piazza Villena e ci troviamo proprio nel cuore di Palermo.

Questa piazza dalla forma ottagonale è all’incrocio dei due principali assi viari della città che sono via Maqueda e via Vittorio Emanuele.

Da qui, poi, possiamo raggiungere la famosissima Piazza Pretoria, risalente alla seconda metà del 1500, e l’imponente Cattedrale.

Sono questi 3 tra i migliori ristoranti palermitani nel cuore della città tra pizza, pesce e carne

Passiamo ora alla parte mangereccia, scoprendo questi ristoranti in centro che sono tra i migliori di Palermo secondo Tripadvisor.

Questa classifica è frutto dell’indice di gradimento degli utenti di questo noto sito, in pratica i ristoranti più votati in base alle recensioni.

Partiamo con il MEC in Via Vittorio Emanuele 452 all’interno del palazzo Castrone tra le 8 sale museali del MEC Museum siciliano.

Il ristorante è aperto dalle 19.00 alle 23.00 e la cucina è una rivisitazione di quella italiana e siciliana a base di pesce e carne.

Poi, Biga Genio e Farina in via Maqueda 284-286, aperto dalle 11.00 a mezzanotte per pizza a trancio anche da asporto.

Infine, Cibvs in via Emerico Amari 79, aperto dalle 10.30 a mezzanotte con cucina italiana a base di carne e pesce.

Altre 3 alternative

Sempre in classifica troviamo:

MadoniEAT in via Butera 20, aperto dalle 10 alle 16 e con cucina italiana, siciliana e salutistica;

Sikulo Umori & Sapori in Piazza Diodoro Siculo 2, aperto dalle 07.00 all’una di notte, cucina italiana, pizza e caffè;

Verdechiaro in via Giuseppe Alessi 40/42, aperto dalle 9.30 alle 15.30 e poi dalle 17.30 alle 23.00, cucina italiana, siciliana, salutistica e pizza.

Approfondimento

