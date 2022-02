Sono questi 3 i libri incantevoli che usciranno a marzo da leggere tutto d’un fiato perché ci terranno incollati alle pagine

Se la lettura è un modo per evadere dalla realtà, perché ci catapulta in un Mondo fantastico, sono questi 3 i libri incantevoli da non perdere. Innanzitutto, leggere aiuta la mente ed è un ottimo rimedio per allenare il cervello che, altrimenti, potrebbe spegnersi lentamente con queste cattive abitudini.

Inoltre, leggere concilia il sonno. Se soffriamo di insonnia, infatti, dovremmo leggere qualche pagina, perché attraverso la lettura sia la mente che gli occhi si rilassano più facilmente. Per questo motivo, dovremmo preferire un libro al cellulare.

Per chi è appassionato di musica, di comicità e di storie d’amore, sono 3 i libri che consigliamo. Il primo è Verso il paradiso di Hanya Yanagihara ed è già disponibile in commercio. Questo romanzo parla dell’amore e di quello che si è disposti a fare per proteggere le persone care.

La struttura narrativa si divide in parti che trattano il passato, il presente e il futuro, e parla di malattie, guerre, ricchezze, povertà, epidemie e di sistema politico totalitario. Un connubio di elementi positivi e negativi che faranno da sfondo ad una trama profonda.

I libri che usciranno a marzo 2022

Attesissimi, poi, sono i libri scritti dalla famosa cantante Francesca Michielin e dalla comica e influencer Tess Masazza. Si chiama Il cuore è un organo, il romanzo scritto dalla Michielin, che abbiamo visto al Festival di Sanremo nelle vesti di maestra d’orchestra.

Questo libro, oltre a parlare dell’amore per la musica, è una chiara manifestazione dell’amore e dell’accettazione verso sé stessi. Questo libro ci insegnerà che non bisogna scappare dagli errori ma che bisognerebbe accettarli. Gli errori servono ad imparare ed a migliorarsi. Del resto, senza errori, non saremmo quelli che siamo adesso.

L’altro libro consigliato è Insopportabilmente donna di Tess Masazza, che proprio in queste ore abbiamo visto come parte del cast del programma comico Lol 2: chi ride è fuori. La Masazza, in questo libro, affronta la dualità della donna: il coraggio e la fragilità. Soprattutto in amore.

Sono questi 3 i libri incantevoli che usciranno a marzo da leggere tutto d’un fiato perché ci terranno incollati alle pagine

Tre libri diversi che ci raccontano una morale profonda, dalla quale dovremmo imparare. D’altronde, i libri servono anche a questo, ad imparare nuove lezioni di vita. A marzo, dunque, non facciamoci sfuggire quest’occasione. I libri saranno disponibili sulle piattaforme online, nonché nelle più famosi librerie.

Inoltre, chi è appassionato di moda, ma soprattutto dell’iconica Coco Chanel, non dovrebbe perdersi questo libro affascinante. In questo romanzo, infatti, l’autrice svelerà il segreto d’amore che ha portato Chanel ad elaborare il suo profumo più famoso.