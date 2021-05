Grazie all’ormai desiderato “Green Pass dell’Unione Europea”, sarà possibile viaggiare per chi ha già fatto il vaccino o chi entro le 48 ore ha fatto il tampone con esito negativo. Una grande bella notizia per far ripartire l’economia e il turismo europeo. Per chi è alla ricerca di meritato relax, mare cristallino e serenità, la vacanza perfetta è proprio dietro l’angolo. Sono queste le vicine isole europee Covid-free per vivere una vacanza da sogno con spiagge favolose e in totale tranquillità.

Le Isole della Croazia

La Croazia ha tantissime isole, tre delle quali non solo Covid-free ma anche perfette per una vacanza all’insegna del divertimento e di tanto relax. In questo articolo, proponiamo le isole più belle e grandi della Croazia quali Krk (Veglia), Hvar (Lesina), Pag (Pago).

Isola di Krk (Veglia)

L’isola di Krk è la più estesa tra le tre proposte e si può raggiungere con facilità tramite il ponte che lo collega alla vicina città di Fiume. Famosa per essere appartenuta al Regno d’Italia e per le gesta di Gabriele D’Annunzio. Quindi per gli appassionati di storia e arte, sarebbe un’occasione da non perdere. L’isola è ricca di storia, tradizione, folklore, sole e mare. Sono veramente tante le tappe da visitare che un solo articolo non basterebbe. Ma le spiagge da sogno che non dobbiamo assolutamente perderci sono Stara Băska, Oprna, Vela Luka, Mala Luka, Punat, Malinska.

Isola di Hvar (Lesina)

L’isola di Hvar è nella classifica tra le isole più belle di tutto il mondo. Molto apprezzata soprattutto dai giovani per la movida, è un vero paradiso terrestre. Anche qui c’è tantissimo da vedere e visitare, perché la Croazia, come l’Italia, è ricca di storia. Ma ciò che colpisce di più è il mare cristallino e gli isolotti.

Isola di Pag (Pago)

L’isola di Pag è famosa per le sue spiagge, discoteche e musei. Anche per questa isola, citare tutto ciò che c’è da vedere è impossibile.

Una più bella dell’altra le isole sono anche vicine tra loro e alla terraferma. Sono queste le vicine isole europee Covid-free per vivere una vacanza da sogno con spiagge favolose e in totale tranquillità. Il Team di ProiezionidiBorsa augura buon viaggio e buon divertimento!

Approfondimento

