Una buona tazza di caffè è uno dei più grandi piaceri quotidiani per milioni di italiani. È assolutamente fondamentale che il caffè preparato in casa sia ben conservato, profumato e fragrante. Ma sicuramente molti avranno notato che, una volta aperta la confezione, spesso il caffè in polvere perde le sue qualità organolettiche in fretta, specialmente se non è ben conservato. Ma questo declino non è inevitabile. Possiamo fare molto per contrastarlo, adottando alcuni semplici stratagemmi per mantenere il caffè in polvere sempre fresco e fragrante anche dopo aver aperto la confezione. E goderci una tazza di caffè profumatissima ogni mattina. Sono queste le tre semplicissime regole da seguire. Vediamole insieme.

Acquistiamo confezioni di piccole dimensioni

Pensiamoci: in media, quanti giorni ci vogliono per consumare un pacco intero di caffè a casa nostra? Se c’è solo una persona che beve il caffè, probabilmente il pacco resterà aperto diversi giorni prima di essere terminato. Se ci accorgiamo che ci vogliono più di 4-5 giorni per consumare un pacco di caffè, prendiamo in considerazione la possibilità di acquistare confezioni più piccole. In questo modo il caffè non resterà esposto agli elementi per troppo tempo e non perderà le sue qualità organolettiche.

Sono queste le tre semplicissime regole per mantenere il caffè macinato sempre profumatissimo e fragrante dopo aver aperto la confezione

Altro consiglio è di conservare la confezione di caffè in frigo. Questo perché le temperature più basse rallentano la perdita del profumo, della fragranza e del sapore del caffè e fanno in modo che le sue qualità organolettiche si conservino più a lungo. Attenzione però a scegliere un contenitore ben chiuso, per evitare che il caffè venga contaminato da altri alimenti nel frigo o che assorba troppa umidità.

Non trasferire il caffè in contenitori trasparenti

Il caffè non viene danneggiato soltanto dall’esposizione all’aria, ma anche dalla luce. È per questo che le confezioni di caffè che acquistiamo al supermercato non lasciano entrare la luce. Se decidiamo di trasferire il caffè in un altro contenitore, non scegliamo un contenitore trasparente.

Non riponiamolo vicino ai fornelli

Sono queste le tre semplicissime regole per un caffè sempre buonissimo: tenere il caffè in frigo, scegliere contenitori non trasparenti e non esporlo a sbalzi di temperatura. Gli sbalzi di temperatura, infatti, rovinano le qualità organolettiche del caffè. Per questo sarebbe consigliabile non riporre mai le confezioni, anche chiuse, in un mobile vicino ai fornelli dove possono esserci sbalzi di temperatura.

