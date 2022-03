Se abbiamo deciso di adottare un amico a quattro zampe, certamente ci staremo ponendo una domanda importante: quale razza di cane è più adatta a noi? Tutti i cani hanno alcuni bisogni in comune, primi fra tutti la compagnia dei loro umani, un ambiente sicuro e confortevole e abbastanza stimolazione fisica e mentale. Ma alcune razze hanno dei bisogni speciali. Ad esempio, i cani di razze storicamente da lavoro spesso necessitano di più esercizio fisico, e quelle da pastore sono più indipendenti. Mentre le razze da compagnia sono più coccolone e preferiscono stare sempre in contatto con il padrone. Un’altra caratteristica importante sono i bisogni fisici. Meglio un cane a pelo corto o lungo? Un cane molto vivace o uno più rilassato?

Il cane più adatto a noi

Sempre più persone in Italia vivono in appartamento, oppure hanno una vita quotidiana molto frenetica e hanno poco tempo per le pulizie. Per questo, molti prestano attenzione a scegliere razze pulite, che perdono poco pelo. Tra le caratteristiche più ricercate, vi sono l’intelligenza, l’eleganza e la pulizia. Vediamo quindi quali sono le razze più adatte.

Piccolo Levriero italiano

Il Piccolo Levriero italiano, dopo un periodo di quasi oblio, sta tornando popolare in tutto il mondo e, naturalmente, anche in Italia. Si tratta di una razza di taglia medio-piccola, pelo raso e carattere tranquillo, affettuoso e silenzioso. È anche una delle razze più eleganti e raffinate. Se decidiamo di adottarlo, sarà un amico affettuoso e fedele.

Sono queste le tre razze di cane eleganti, intelligenti e pulite che sempre più italiani amano

Vediamo qualche altra razza adatta.

Bolognese

Un’alta razza italiana che si sta godendo le luci della ribalta in questi anni è il Bolognese. Di taglia piccola, il Bolognese è famoso perché perde pochissimi peli. Viene considerato una razza ipoallergenica. Il Bolognese ha una nobilissima storia ed è sempre stato uno dei cani più amati dalla nobiltà italiana ed europea. È un cane molto intelligente e allo stesso tempo docile e affettuoso. Impara con facilità a rimanere tranquillo nelle situazioni più diverse e certamente potremo portarlo con noi ovunque.

Borzoi

Il Borzoi, a differenza delle altre due razze, è un cane di taglia grande. Si tratta però di un amico fedele, tranquillo e affettuoso. Non mostra aggressività nei confronti delle altre persone e dei cani. È intelligente e sempre attento. È un cane che si adatta sia alla vita da poltrona che a una routine più attiva. Sa essere molto atletico e pieno di energia, ma anche tranquillo e rilassato quando è in casa.

Quindi sono queste le tre razze di cane da scegliere se vogliamo un compagno fedelissimo sempre a nostro fianco. Ecco anche le tre razze che hanno bisogno di poco esercizio e preferiscono ronfare davanti al caminetto.