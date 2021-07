Sono in tanti gli italiani che questa estate hanno deciso di lasciare la Penisola e partire alla volta di alcune delle più belle località del Mediterraneo. Il miglioramento della situazione epidemiologica in Europa e l’avvio delle campagne vaccinali ha infatti permesso a tanti di potersi finalmente godere delle piccole avventure estive.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo abbiamo deciso di venire incontro ai nostri Lettori. Infatti, sono queste le tre località affacciate sul Mediterraneo da visitare per un’estate indimenticabile. Vediamo subito di quali posti si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Tre località speciali perfette per dimenticarsi almeno per un momento della pandemia

Estate, stagione di mare e spiagge incontaminate, ma anche di piccole avventure da vivere in solitaria oppure in gruppo. Sono molte le località affacciate sul Mediterraneo che ogni anno attirano tantissimi turisti italiani e non.

Tra queste, non si può non citare Tossa del Mar, piccola cittadina spagnola dove storia e acque incontaminate si fondono in un mix irresistibile. Gli amanti del mare potranno, infatti, godersi delle vacanze stupende grazie alle spiagge premiate con la prestigiosa “Bandiera Blu”. Allo stesso tempo gli amanti della storia potranno perdersi tra le vie del centro medievale della città, ancora oggi sorvegliato da antiche torri di guardia.

Sono queste le tre località affacciate sul Mediterraneo da visitare per un’estate indimenticabile

Un’altra località che gli amanti delle avventure non si possono perdere è sicuramente Malta, piccola isola poco distante dall’Italia. In particolare, merita una visita il piccolo paese di Marsaxlokk, situato nel sud-est dell’isola. Qui sarà impossibile non rimanere affascinati dal ritorno serale dei “luzzi”, colorate barche tradizionali utilizzate dai pescatori maltesi.

Infine, gli amanti dell’avventura non possono perdersi una visita a Cipro, isola che si trova a cavallo tra Europa e il vicino Oriente. Infatti è impossibile non rimanere affascianti dal questa località dalla storia antica e dai mari veramente incontaminati.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore