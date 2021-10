Sono queste le splendide decorazioni della nostra torta per fare un figurone

Preparare un dolce con le proprie mani per la propria famiglia è un vero gesto d’amore. Le occasioni non mancano, come la domenica che è un giorno dedicato alla famiglia, oppure le classiche ricorrenze come un compleanno, anniversario o altro ancora.

In determinate circostanze, soprattutto dove l’occasione lo richiede, vorremmo a tutti i costi che il nostro dolce non fosse solo buono, ma che avesse anche un aspetto invitante. Molte sono le splendide decorazioni della nostra torta per poter fare davvero un figurone e raggiungere il nostro obiettivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non cake design ma semplici decorazioni d’effetto

Se è vero che una pietanza va mangiata prima con gli occhi e poi con il palato, è proprio questo l’obiettivo finale di chi ha a cuore una preparazione di un dolce che lascerà tutti a bocca aperta.

Senza tralasciare la vera bontà del dolce, con i suoi ingredienti che lo renderanno unico, bisogna assolutamente fare attenzione all’estetica. La presentazione è quella marcia in più che può creare delle aspettative, quindi non bisognerà assolutamente mettere in secondo piano il sapore del dolce stesso.

Non necessariamente le decorazioni devo essere viste come un ostacolo che fa perdere un mucchio di tempo. Anzi con dei piccoli trucchetti, si potrà abbellire la torta in pochissimi minuti. Da non tralasciare, inoltre, che non tutti i dolci possono essere decorati. Infatti alcuni sono già belli e pronti appena sfornati come questo dolce che sta spopolando sul web per la sua particolare forma eccentrica.

Sono queste le splendide decorazioni per della nostra torta per fare un figurone

Anche senza esperienza, possiamo diventare dei piccoli pasticceri che improvvisano con un po’ di creatività. Quindi se con noi c’è un bambino che non vede l’ora di pasticciare in cucina, questo è il momento giusto.

Se abbiamo pochissimo tempo per decorare la nostra torta, possiamo affidarci agli stencil e allo zucchero a velo. Con dei piccoli cartoncini o semplici fogli, si potranno creare scritte o varie forme come stelle cuori. Dopo averli ritagliati, basterà poggiarli sulla torta e fare una spolverata di zucchero a velo. Successivamente, pian piano si potranno rimuovere gli stencil e il gioco è fatto.

A seconda della frutta fresca di stagione, si può improvvisare una decorazione con tanta fantasia e qualche ciuffo di panna. Oltre la frutta fresca, si può utilizzare anche la frutta secca come nocciole, noci, pistacchi. In quest’ultimo caso, una delle decorazioni più invitanti è alternare dei cioccolatini con una spolverata di granella di frutta secca. Da non dimenticare il riso soffiato o la granella di cocco ideali per ogni tipo di decorazione.

Anche le caramelle possono essere un’idea geniale da sperimentare subito sulla nostra torta. Ad esempio se apriamo la rotella della liquirizia possiamo utilizzarla per scrivere buon compleanno o altro. Da non dimenticare i marshmallow ideali per delle torte con dei colori pastello e molto gustosi. Dei piccoli amaretti oppure meringhe o ancora bignè sono perfetti per delle decorazioni d’effetto.

Insomma tante idee pratiche, veloci e molto creative. Basterà dare uno sguardo al supermercato sotto casa per acquistare una di queste belle, geniali e golose decorazioni.

Approfondimento

Questo straordinario dolce è perfetto per i golosi che non vogliono sentirsi in colpa