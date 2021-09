La carbonara è uno dei piatti tipici della cucina italiana ed uno dei più amati. Originaria di Roma, la carbonara è probabilmente uno dei modi più popolari per gustarsi un buon piatto di pasta. Eppure, in pochi sanno come preparare la pasta alla carbonara nel modo giusto ed ottenere il gusto sopraffino della ricetta originale. In effetti, con il passare del tempo, sempre più varianti o piccole modifiche locali hanno introdotto modifiche alla ricetta originale.

Sono queste le regole d’oro per preparare questo piatto tradizionale alla perfezione

Innanzitutto bisogna scegliere la pasta giusta. Per preparare la pasta alla carbonara, la scelta migliore è lo spaghetto, ma è importante scegliere un prodotto di qualità. È fondamentale non usare mai la pasta all’uovo, ripiena o gli gnocchetti, perché ci si discosterebbe di molto dalla tradizionale ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Guanciale, non pancetta. Pecorino, non altri formaggi

Anche se la pancetta è molto buona, solo il guanciale riesce a rendere perfetta e unica la carbonara. Allo stesso modo, anche se una buona grattugiata di parmigiano non fa mai male, sulla carbonara non ci deve stare. Infatti, solo il pecorino riesce a conciliare tutti i gusti insieme nel migliore dei modi.

Semplicità

In molti tendono ad aggiungere spezie e condimenti vari per rendere la pasta ancora più buona e saporita, ma questo è un grosso errore. Infatti, la carbonara è perfetta così come è, senza modifiche che renderebbero solamente caotico il risultato finale. Infatti, anche se in tanti aggiungono panna, cipolla o olio alla ricetta, questi non solo alterano il gusto del piatto, ma appesantiscono la carbonara.

Uova di qualità

Come si sa, per la carbonara si usa solamente il tuorlo delle uova, ma soprattutto le uova devono essere fresche e di buona qualità. Poi, i tuorli vanno sbattuti con pepe e pecorino, per amalgamare per bene questi ingredienti. Attenzione alla scelta del pepe, che deve essere nero, macinato sul momento.

Pasta al dente

Infine, gli spaghetti si devono far bollire fino a quando saranno al dente, poi si uniranno con gli altri ingredienti. Attenzione all’ordine: per prima, si dovrà mettere in padella la pasta, poi il guanciale, poi i tuorli già sbattuti con pecorino e pepe. Poi, dopo aver mantecato fino ad ottenere una consistenza cremosa e uniforme, aggiungere del pepe.

Per cui, sono queste le regole d’oro per preparare questo piatto tradizionale alla perfezione. Seguendo questi semplici suggerimenti, il risultato sarà perfetto e rispettoso della ricetta tradizionale.

Approfondimento

Le regole d’oro per una cotoletta perfetta da far invidia ai grandi chef