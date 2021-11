Partiamo da un presupposto di base. In natura non esistono gli appartamenti e gli animali amano girare liberi per i prati, i boschi e le spiagge. Con l’evoluzione, però, noi esseri umani siamo riusciti ad avvicinare alcune specie di animali al nostro modo di vivere. All’inizio si trattava di una scelta funzionale: i cani aiutavano a tenere le greggi e i gatti a cacciare i roditori che facevano sparire il raccolto.

Tuttavia, a poco a poco questi animali hanno iniziato a affezionarsi a noi e viceversa. Per questa ragione ora è anche normale volere un animale per la sola compagnia. La maggior parte dei cani e dei gatti oggi non serve ad aiutarci nel nostro lavoro.

Solo in alcune aree montagnose o di campagna i cani e i gatti sono ancora usati come aiutanti. E, se vogliamo aggiungere che viviamo quasi tutti in appartamento, abbiamo un ulteriore elemento di complessità.

I gatti devono vivere con noi in spazi piccoli. Alcune razze sembrano adattarsi meglio di altre alle angustie dei nostri appartamenti. Infatti, sono queste le razze di gatti più dolci e più adatte a vivere in appartamento.

Le razze

Sveliamo subito il segreto. Le razze di gatto che sembrano più consone a vivere in appartamento sono il British Shorthair, ovvero il britannico dal pelo corto, il siamese, il ragdoll e il maine coon.

British Shorthair

Naturalmente, questa razza è molto diffusa nelle case britanniche e ha un carattere molto poco invadente. Diventa molto socievole quando si trova con altri gatti, ma si trova bene anche con gli umani e addirittura i cani. Adora la compagnia ma riesce a trovarsi i suoi spazi anche da solo.

Siamese

Il siamese è il chiacchierone per eccellenza. Miagola moltissimo e si lega affettuosamente ai padroni, ma non solo. Il siamese riesce a giocare anche con gli ospiti, con i bambini ma anche da solo. Si integra molto bene con tutti ed è proprio per questo che è perfetto per l’appartamento.

Sono queste le razze di gatti più dolci e più adatte a vivere in appartamento

L’ultima razza di gatto di cui vogliamo parlare al Lettore è il ragdoll. Il suo mantello bianco lo rende già simpatico a tutti, ma è il suo carattere a conquistare. Si lega alle persone e non alla casa, ed è un vero piacere vedere come gioca con tutti.

