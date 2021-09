Condividere la nostra vita con un compagno canino fa bene, non soltanto al corpo e alla mente, ma anche all’umore. Soprattutto per chi soffre di ansia o sbalzi d’umore, un cane può essere una vera e propria ancora di salvezza. Sono sempre più diffusi i cani per il ‘supporto emotivo’. Proprio come i cani da assistenza, i cani per supporto emotivo sanno accompagnare i propri padroni nella vita quotidiana e aiutarli a superare gli ostacoli di ogni giorno. Alcune razze di cani sono più adatte di altre a questo compito. Vediamo quali.

Sono queste le razze di cani più indicate se soffriamo di ansia o sbalzi d’umore

Un cane per supporto emotivo deve avere alcune caratteristiche. Deve essere ovviamente mansueto e ubbidiente, ma anche tranquillo, amichevole, sicuro di sé. Come sappiamo, ogni cane ha il suo carattere e la sua personalità, ma ci sono alcune razze che sono generalmente più portate di altre all’assistenza emotiva. Sono queste le razze di cani più indicate se soffriamo di ansia o sbalzi d’umore.

Golden Retriever

Sul podio c’è l’amatissimo Golden Retriever. È tra le razze più popolari al Mondo, e per una buona ragione. Dal carattere dolce, mansueto ma giocherellone, saprà starci al fianco in qualunque momento. Con la sua solida presenza potrà rassicurare anche chi ha problemi di ansia o sbalzi di emotività

Barboncino

Non tutti lo sanno, ma il barboncino è tra le razze di cani più intelligenti in assoluto. Comprende al volo ogni situazione come pochi altri cani sanno fare. È sempre fedele, sicuro di sé, ma anche pronto a giocare e fare il buffone. È un cane fisicamente attivo, ma mai invadente. Molto facile da educare, saprà seguire il suo padrone in ogni circostanza.

Cavalier King Charles Spaniel

Cane di piccola taglia, amatissimo per il suo aspetto adorabile e la morbidezza del suo pelo. È socievole e affettuoso, e non perde mai la pazienza. Ultimamente questa razza è diventata estremamente popolare proprio perché è adattabile e intelligente. Le sue piccole dimensioni ci permettono di portarlo sempre con noi senza problemi.

Bassotto

Il classico bassotto è un compagno ideale non soltanto per i cittadini più anziani e per i bambini, ma anche per chi vuole un amico sempre fedele. Coraggioso e indipendente, il bassotto è fedelissimo al suo padrone. Può essere un po’ timido con gli estranei, ma se sappiamo conquistare il suo cuore diventerà il nostro migliore amico.

Attenzione però, ricordiamo che adottare un cane è un grande impegno, e che l’abbandono è un reato. Alcune razze subiscono questo destino più di altre. Ad esempio il cane maltese, che è la razza più abbandonata di tutte. Ecco perché.