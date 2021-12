I cani sono fra i nostri amici più fedeli e con l’arrivo del Capodanno si avvicina il periodo per loro più spaventoso. I fuochi d’artificio, i botti e i petardi creano molta inquietudine nei nostri animali domestici. In particolare i cani manifestano il proprio timore tramite comportamenti inconsueti come l’eccessiva salivazione o il tremore. Mettono la coda fra le gambe oppure corrono a nascondersi sotto i letti. Queste reazioni sono assolutamente normali se pensiamo che l’udito dei cani è molto più acuto di quello umano. Mentre l’orecchio umano riesce a cogliere le onde sonore fino 20.000 Hertz, quello canino arriva a percepirle sino a 40.000 Hertz. Pertanto il frastuono di uno scoppio di un petardo verrà avvertito molto più forte dal sensibile orecchio dei cani. Ci sono però delle razze e delle condizioni fisiche che rendono alcuni cani più esposti al problema.

Sono queste le razze di cani che si spaventano di più per botti di Capodanno e fuochi d’artificio

Una ricerca condotta nel 2015 da due ricercatrici dell’Università di Oslo ha studiato la reattività al rumore prendendo in esame 17 razze. I rumori che sono stati riprodotti nello studio sono stati: i fuochi d’artificio, i rumori forti (sparatoria), i temporali e il traffico intenso. Si è rilevato come il rumore più temuto sia quello dei fuochi d’artificio. Le ricercatrici hanno dimostrato che le razze più sensibili sono le seguenti:

il Buhund norvegese;

l’Irish Soft Coated Wheaten Terrier, un altro cane di taglia media da compagnia;

infine, il nostro Lagotto Romagnolo.

Fra i cani presi a campione si sono invece rivelati decisamente impavidi:

il Boxer;

il curioso Chinese Crested;

ed infine l’Alano.

Inoltre la ricerca norvegese ha dimostrato che i cani più anziani risultavano più sensibili ai rumori forti. Anche altre categorie si sono mostrate più esposte al timore dei botti come, ad esempio, i cani femmine e i cani sterilizzati. Le stesse ricercatrici Linn Mari Storengen e Frode Lingaas hanno condotto un secondo studio nel 2020. La ricerca verteva sulla reattività ai rumori del Barboncino e Irish Soft Coated Wheaten Terrier. È emerso un dato curioso: i cani che vivevano in famiglie con altri loro simili si sono dimostrati meno timorosi per i frastuoni.

Prestiamo attenzione ai nostri amici a quattro zampe perché sono queste le razze di cani che si spaventano di più per botti di Capodanno e fuochi d’artificio.

