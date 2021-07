Con l’arrivo dell’estate tantissime persone utilizzano il condizionatore in casa al fine di allontanare un po’ il caldo. Eppure, un utilizzo sbagliato di questo apparecchio, può portare all’insorgere di fastidiosi mal di gola o raffreddori.

Per questo motivo è meglio seguire pochi e semplici consigli per non rischiare di incorrere in fastidiosi contrattempi. Infatti, Sono queste le poche e semplici regole per riuscire ad utilizzare nel modo corretto il condizionatore. Iniziamo subito.

Come utilizzarlo al meglio in casa

Per utilizzare il condizionatore nella maniera più adeguata è necessario seguire dei semplicissimi consigli. Innanzitutto, non si deve impostare una temperatura eccessivamente bassa, per evitare di incorrere in fastidi alle vie respiratorie quando si entra in casa.

Meglio mantenere la temperatura di casa ad un massimo di 5 gradi sotto il livello di quella esterna. Secondariamente, è consigliabile impostare il nostro dispositivo in modalità deumidificatore. La sensazione di caldo casalinga è data, infatti, per la maggior parte, dalla presenza di umidità in casa. Eliminata la stessa si riuscirà a stare in casa tranquillamente anche con una temperatura di 25-26 gradi.

Un ulteriore consiglio da seguire è quello di impostare le bocchette del nostro condizionatore sempre verso l’alto, in maniera da non essere colpiti direttamente dall’aria.

Inoltre, anche se sembra contro intuitivo, è sempre consigliato arieggiare la casa anche quando si usa il condizionatore. In questo modo si eviterà la presenza e il circolo in casa di sostanze problematiche.

Infine, è sempre una buona idea pulire con costanza i filtri del nostro apparecchio domestico, in maniera da evitare possibili reazioni allergiche e malattie respiratorie. Detto questo, seguendo questi semplici consigli si potranno passare delle tranquille giornate in casa al fresco anche quando all’esterno il caldo infuria.

