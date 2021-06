In questo articolo parleremo di un argomento molto conosciuto e di cui sentiamo parlare spesso, le piante.

C’è chi si ritiene un pollice verde e ama prendersi cura delle piante tutti i giorni. Queste persone infatti amano tutto ciò che concerni il prendersi cura di una pianta che sia essa da appartamento o da tenere in giardino o in terrazzo. C’è però pure chi ama avere le piante e gustare i loro colori accesi sia estivi che invernali ma non ha né tempo né fantasia per prendersene cura.

In questi casi le opzioni sono due. Scegliere di acquistare delle piante finte che in un modo o nell’altro diano quasi lo stesso risultato o scegliere le piante grasse.

Per piante grasse intendiamo tutti quei tipi di piante che non hanno bisogno di grandi cure.

Quelle piante che necessitano di essere innaffiate anche una volta ogni due settimane, perfette per chi passa poco tempo in casa.

In questo articolo vogliamo parlare però di alcuni tipi particolari di piante grasse, le piante grasse minuscole.

Queste sono nella maggior parte dei casi alte fino a 10 massimo 15 cm. Sono piante perfette soprattutto per chi decide di arredare una casa piccola. Riescono a dare un tocco di colore anche alle scrivanie da ufficio.

Inoltre, cosa anche molto importante, possiamo trovarle a prezzi davvero contenuti.

Perciò sono queste le piante eccezionali e così particolari da appartamento che faranno morire d’invidia tutti i nostri ospiti.

Le Opuntie

Parliamo ad esempio delle Opuntie. Le Opuntie sono considerate tra i cactus a spine sottili più diffusi. Possono avere spine gialle e talvolta anche bianche. Questo tipo di pianta necessita di un’esposizione diretta dei raggi del Sole. Senza la luce potrebbe nel tempo rovinarsi perdendo la sua forma di solito molto compatta.

Assomigliano ad un fico d’india in miniatura, perfetto per fare bella figura con i nostri ospiti.

Parliamo poi anche di altre piante grasse. Questi tipi di pianta grassa in miniatura sono in realtà molto fragili rispetto alle altre. Sono considerate piante nane perché crescono con grandissima lentezza. Tra i più conosciuti ricordiamo l’Echinocactus grusonii, l’Echinopsis subdenudata e il Gymnocalycium.