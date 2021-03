Ammettiamolo, non tutti possono vantarsi di avere il pollice verde. Quello spiccato desiderio di prendersi cura dei vegetali posizionati all’interno o all’esterno di casa. Ebbene, in questo spazio, la Redazione si rivolge non sono a chi ha una propensione per piante e fiori ma anche a coloro che per svariate ragioni non possono o non vogliono occuparsi del verde di casa.

Il Team di ProiezionidiBorsa è andato alla ricerca di quelle piante, fiori e arbusti che vantano il titolo di specie “immortali” o quasi.

Dunque, con queste piante l’appartamento o il giardino saranno ricchi e variopinti ma senza dover impiegare troppo tempo e risorse nella loro manutenzione.

Aloe

Tra le più gettonate, belle ma soprattutto utili piante, “dure a morire”, abbiamo l’aloe. In Italia, certamente la più conosciuta è l’aloe vera ma ne esistono tantissime varietà.

Pothos

Questa pianta è molto diffusa per decorare gli appartamenti ed ha il potere di crescere a adattarsi un po’ ovunque, poiché ha bisogno di poca luce e poca acqua.

Sanseveria

Una pianta elegante che può vivere in stanche con poca luce. Non necessita di grandi cure ed è perfetta per fare bella figura con poco.

Sono queste le piante che tutti cercano, hanno il potere di resistere a tutto!

Scientificamente chiamata Kalanchoe Thyrsiflora, la calancola è facilissima da coltivare in casa e regala fiori che si colorano di bianco o rosa. Decisamente è una pianta d’interno perfetta e che dura a lungo.

Ficus elastica

Anche in questo caso, con questo vegetale il risultato sarà elegante e lineare. Si adatta alle temperature e può vivere tranquillamente in stanze poco illuminate.

Sedum Morganianum

Tra le specie più caratteristiche, abbiamo il Sedum Morganianum, pianta comunemente conosciuta con il nome di coda dell’asino.

Ha le foglie a forma di fagioli che crescono anche fino ai 40 cm. La coda dell’asino garantisce un effetto scenografico bello e senza sforzi.

