Secondo la tradizione, il Toro è un animale sacro legato al culto della Terra e della fertilità. Il segno zodiacale ricade nel periodo tra aprile e maggio e coincide, dunque, con la primavera, stagione della rinascita. Il Toro è infatti un segno che rappresenta fecondità, crescita e gioia. Dunque, sono queste le particolari caratteristiche dei Toro che non ci aspetteremmo, scopriamole insieme.

La caratteristica principale di coloro che nascono sotto il segno del Toro è una grande forza d’animo. Sono ostinati e hanno un temperamento molto rigido. Non cambiano idea facilmente. Il pianeta che governa il segno è Venere, che gli conferisce fascino e fantasia creatrice. I Toro ascoltano più la voce del sentimento che quella della ragione. Riescono ad avere tutte le gioie e i piaceri della vita e hanno uno spirito pratico e concreto.

Un segno determinato

Quando devono realizzare i loro obiettivi prefissati, diventano tenaci e concentrati. Difendono le loro conquiste e non permettono a nessuno di entrare nella loro intimità. La meta finale della continua ricerca dei nati sotto questo segno è la sicurezza. Cercano stabilità nel lavoro e nell’amore.

Le qualità del Toro emergono fin dall’infanzia. Il bambino di questo segno è simpatico, affettuoso e dolce. Molto goloso, la sua natura pigra deve essere sempre stimolata, anche nel campo scolastico. Ama la musica al punto di dedicarle talvolta la propria vita. Ha un forte interesse per la natura e gli animali.

Sono queste le particolari caratteristiche dei Toro che non ci aspetteremmo

Metodo e concretezza, ma sempre con la guida della coscienza: ecco come il Toro cerca la sicurezza economica sul lavoro, una caratteristica che ritiene fondamentale. Preferisce scegliere un’attività che non comporti rischi economici ma che abbia un’entrata fissa. L’equilibrio, infatti, è per il Toro una necessità imprescindibile. Naturalmente è portato verso professioni che abbiano contatto con la natura, con la casa, con il cibo e con il mondo della moda.

Anche nell’amore il Toro cercherà sicurezza e stabilità. Il rapporto sentimentale viene concepito come un punto fondamentale della propria esistenza. I nati sotto il segno del Toro sono amanti teneri, pieni di attenzioni, ma anche possessivi e gelosi.

Le unioni più favorevoli sono con la Vergine, con cui può realizzare un rapporto duraturo basato sul lavoro e sul rispetto; con la Bilancia, dove potrà trovare armonia ed equilibrio; e infine con i Pesci, per realizzare insieme fantasie e sogni.

