Le vacanze di Natale sono quel periodo dell’anno in cui le persone che possono partono per qualche meta sconosciuta. Spesso si tratta di località di montagna in cui gli appassionati possono andare a sciare o a fare snowboard.

Tuttavia, c’è anche una parte consistente di italiani che durante queste vacanze sceglie di visitare una città d’arte italiana o una capitale europea. Certo, queste due opzioni sono culturalmente molto appaganti ma rischiano di essere, a volte, un po’ care.

Di conseguenza, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo voluto stilare una piccola lista di luoghi da visitare ma ad un prezzo contenuto. Infatti, sono queste le mete italiane perfette da scoprire durante le vacanze di Natale.

Gubbio

Per restare nel tema del Natale e della cristianità, non possiamo non pensare a Gubbio. La città umbra è legatissima a San Francesco e alla sua predilezione verso gli animali.

Infatti, i suoi biografi hanno raccontato che proprio a Gubbio il patrono d’Italia ha incontrato il lupo. Il luogo esatto dovrebbe essere il prato attiguo alla chiesa di Santa Maria della Vittoria. L’evento, però, potrebbe essere storicamente poco fondato. In molti pensano che il lupo non sia un vero e proprio animale ma una persona schiva e negativa che grazie a lui si è riconciliata con la vita.

Ad ogni modo, in questa città il Santo si è rifugiato dopo esser scappato da Assisi. Nei quartieri popolari il Santo si è convertito e ancora oggi ci sono le tracce della sua conversione con molti cammini da fare.

Sono queste le mete italiane perfette da scoprire durante le vacanze di Natale

Una cittadina simile a Gubbio è sicuramente San Gimignano. Ciò che la rende famosa nel Mondo intero, tuttavia, sono le torri medievali. In passato quasi tutte le città che esistevano avevano tante torri, ma con il passare del tempo sono crollate quasi tutte.

Non a San Gimignano, però, in cui ancor oggi svettano quattordici torri. Il suo soprannome è “Manhattan del medioevo”. La torre rognosa è quella più antica mentre quella più alta è quella del Podestà. La cittadina offre tantissime soluzioni abitative, dall’affitto di appartamenti alle più classiche camere d’albergo. Come per Gubbio, San Gimignano è ricca di una gastronomia molto interessante e da scoprire.

Approfondimento

Risparmiare tanto anche in vacanza si può fare, basta usare il cervello.