Il Natale è ormai nell’aria, con il suo carico di magia e suggestione. Lungo le vie, i negozi hanno già esposto addobbi e merce adatta da mettere sotto l’albero. In ogni casa si inizia a pensare a come dare la giusta atmosfera con luci e colori, quale menù proporre per le feste e quale dono fare ai propri cari.

È un periodo in cui magicamente è più facile assaporare le gioie della vita e riscoprire il calore della famiglia, forse per quello che rappresenta o forse perché è vero che tutti sono più buoni. Un tempo sospeso in cui mettere da parte i cattivi pensieri, i dispiaceri e lasciarsi coinvolgere dalla leggerezza e dalle emozioni.

A volte, però, la routine quotidiana impedisce di vivere pienamente questi momenti. Esiste, comunque, un modo per evitare di ritrovarsi la mattina di Natale increduli e amareggiati di non aver goduto dell’attesa di quel giorno tanto importante.

Sono queste le mete inaspettate da visitare assolutamente se si vuole vivere la vera magia del Natale tra mercatini, pan di zenzero e vin brulé

Come fare per non relegare l’atmosfera natalizia ai soli pochi giorni di festa? La maniera più intelligente è quella di regalarsi una fuga prima del Natale alla ricerca di occasioni di svago, sapori, sensazioni e profumi tipici di questo periodo. Una possibilità entusiasmante è quella di andare alla scoperta di luoghi incantati, diversi dalle solite località turistiche, che regalino comunque fascino e poesia. Sono queste, infatti, le mete inaspettate da visitare assolutamente se si vuole vivere la vera magia del Natale tra mercatini, pan di zenzero e vin brulé.

A Breslavia, in Polonia, ogni anno vengono organizzati una serie di eventi per grandi e piccini. Una località in cui il Natale è dedicato alle fiabe nel vero senso della parola. La Piazza del Mercato, infatti, si trasforma completamente dando vita agli eroi dei più piccoli. Biancaneve, Pinocchio ed ancora tanta musica e luci, l’incontro con Babbo Natale, funghi giganti, la casa dei Puffi e fuocherelli per scaldarsi. Si susseguono esibizioni di artisti di strada, la tradizionale parata natalizia e mercatini, i più belli d’Europa, da cui si diffondono profumi di specialità gastronomiche dolci e salate. Insomma tante sorprese capaci di ammaliare i turisti e i suoi abitanti.

Tallin, in Estonia, durante il periodo dell’Avvento si trasforma per far vivere un’atmosfera davvero suggestiva. Le vie medievali del centro storico accolgono un’infinità di bancarelle, che allietano la vista e il palato con le loro leccornie. I vicoli si illuminano di luci e colori. Non mancano mostre di presepi artigianali, il villaggio di Babbo Natale, chioschi che riscaldano dal freddo, musica e spettacoli. Non può mancare l’abete nella piazza principale della città, addobbato a festa. La tradizione vuole che nella capitale nel 1441 venne allestito il primo albero di Natale. Quest’aspetto rende tutto sicuramente più emozionante e poetico.

Un ultimo luogo impensabile

Nel periodo natalizio in Portogallo, nello specifico a Óbidos, sorge un villaggio di Natale in cui allietarsi con spettacoli teatrali, concerti, presepi, piste di pattinaggio, mercatini e la Grotta di Babbo Natale, sullo sfondo di un bellissimo castello medievale. Un luogo incantevole da non perdere.