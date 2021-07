Con il ridursi delle restrizioni tantissimi hanno sentito la necessità di staccare andando a visitare delle località marine poco frequentate. Eppure non è sempre facile riuscire a trovare dei piccoli paradisi lontani dal turismo di massa dove poter passare delle vacanze serene e appartate.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo abbiamo deciso di venire incontro ai nostri Lettori. Infatti, sono queste le isole poco conosciute da visitare questa estate per passare delle vacanze stupende. Vediamo subito di quali isole si tratta.

Un Paese bellissimo ricco di piccoli paradisi tutti da scoprire

Sono tantissimi gli italiani che ogni anno decidono di passare le proprie vacanze nelle bellissime isole della Grecia. Le spiagge dorate e l’allegra movida delle piccole città elleniche hanno infatti reso questa Nazione una meta estiva agognata da turisti di tutto il Mondo.

Forse per questo motivo diventa sempre più difficile riuscire a trovare delle località greche poco conosciute in cui passare delle vacanze veramente rilassanti. Eppure i viaggiatori più appassionati conoscono delle piccole perle ancora quasi sconosciute in cui passare una vacanza veramente serena.

Una tra queste è sicuramente quella di Lipsi, piccola perla non lontana dalla Turchia. Qui sarà possibile perdersi in mezzo a distese di cedri, mangiando buonissimi alimenti tradizionali, tra cui il formaggio “ladotyri” e l’omonimo vino isolano.

Allo stesso tempo sarà possibile rilassarsi distesi su delle spiagge incantevoli e incontaminate, come quella di Katsadia e di Platys Gialos.

Una seconda località che gli amanti della tranquillità e delle vacanze lontane dal turismo di massa dovrebbero assolutamente visitare è Sikinos, piccola isola delle Cicladi.

Qui la movida è quasi inesistente, mentre la natura incontaminata e selvaggia permette di fare delle escursioni veramente bellissime. In questo piccolo paradiso sarà inoltre possibile visitare antiche chiese e monasteri, come quello di Zoodochos, e godersi un po’ di buonissima cucina tradizionale.

Infine, gli amanti del mare e dello snorkeling non potranno non visitare le tantissime spiagge scogliose che costellano questa bellissima perla greca.

