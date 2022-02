San Valentino è il giorno in cui si ricorda l’amore in ogni sua forma e lo si esprime in tutti i modi possibili ed immaginabili. Questo amore che viene spesso inscatolato nel consumismo, rischia di cadere in attenzioni poco originali e molto dozzinali.

Che sia il primo anno o uno di una lunga serie, non è facile raccogliere le proprie idee e trasformarle nell’occasione perfetta per poter far felice il proprio partner. Ogni coppia racchiude un suo modo di vedere la vita, tra le consuetudini e il tempo libero a disposizione. Quindi non è facile poter rapportare ad esempio lo stesso cioccolatino o peluche per tutti, che invece dovrebbe essere diverso per ogni uno di noi.

Come esprimere il meglio di noi per questo giorno speciale

Ci sono molte idee che possono venire in mente quando si parla di San Valentino, ma non tutte sono originali e semplici. Un po’ tutto dipende anche dai propri impegni che possono condizionare la scelta finale.

Il primo pensiero va ai viaggi che sono da sempre uno dei primi desideri che si esprimono, visitare e conoscere un posto e condividere questa esperienza con il partner. In questo particolare periodo di pandemia, si possono trovare molte occasioni che permettono di risparmiare.

Ma non solo viaggi. Anche un soggiorno in relax in spa o alle terme con un dolce massaggio rilassante può essere l’occasione giusta per dedicare del tempo alla coppia coccolandosi un po’.

Sono queste le idee semplici ed originali perfette per festeggiare un San Valentino da ricordare per sempre

Se un viaggio o un soggiorno anche di una sola notte non è possibile, ci sono altrettante idee eccezionali che tutti ameranno.

Non possiamo dimenticare che il simbolo dell’amore è anche un piccolo cerchio che si infila all’anulare. Stiamo proprio parlando del classico ed intramontabile anello di fidanzamento. Quale occasione più azzeccata che regalarlo proprio in questo giorno speciale.

Un diamante è per sempre. Quindi non resta che dare uno sguardo sul web e far visita al nostro gioielliere di fiducia che potrà consigliare sia l’anello che venirvi incontro sul prezzo.

Per i più romantici e già sposati da qualche anno, questa è l’occasione giusta per rinnovare le promesse. Un gesto che va a confermare l’impegno reciproco, festeggiando quello che è stato, quello che è stato, quello che si è e quello che si diventerà.

Mentre per chi ama essere preso per la gola, non resta che impegnarsi in cucina con varie prelibatezze come un dolce, una cena afrodisiaca o con i piatti preferiti del partner. Il tutto annaffiato da un buon vino e a lume di candela.

