Se ci siamo stufati dell’ufficio e del lavoro dipendente e vogliamo intraprendere un’altra strada lavorativa, spesso sembra impossibile sapere da dove cominciare. Come si diventa lavoratori indipendenti? Quali doti e capacità servono per avviare un’attività in proprio?

Se poi vogliamo cavalcare l’onda delle nuove tecnologie per diventare professionisti da remoto e goderci libertà e flessibilità nei luoghi e negli orari di lavoro, l’impresa sembra ancora più difficile. Ma non disperiamo. Esistono alcune doti e capacità fondamentali che dobbiamo avere se vogliamo diventare freelancers e su cui potremo costruire la nostra carriera. Sono queste le due doti più importanti per trovare lavoro indipendente da remoto che ci assicureranno grande successo come freelancer.

Le capacità tecniche non bastano

In questo articolo abbiamo parlato dei tre lavori più richiesti per guadagnare facendo smartworking per sempre e non vedere mai più l’ufficio. Purtroppo però le capacità tecniche non bastano. Bisogna anche avere delle doti personali, che ci rendono un buon lavoratore freelance. Sono queste le due doti più importanti per trovare lavoro indipendente da remoto che ci assicureranno grande successo come freelancer.

La prima dote è la determinazione

Intraprendenza e fiducia in sé stessi sono un must per mettersi in proprio. E, ammettiamolo, a volte serve anche un po’ di testardaggine. Non dobbiamo mai gettare la spugna. Iniziare nel mondo dei freelance non è facile, ma una volta avviata la nostra attività, il peggio sarà passato. Dobbiamo però ‘saperci vendere’, avere fiducia nelle nostre capacità ed essere determinati. Senza determinazione, non riusciremo mai a sfondare in un mondo in cui è presente così tanta concorrenza.

Importantissime l’affidabilità e la puntualità

Quando siamo riusciti ad assicurarci un cliente, è assolutamente fondamentale rispettare tempi di consegna e promesse. Dobbiamo essere affidabili al 100%. Consegniamo i nostri lavori in tempo e mettiamo cuore, anima e testa in ogni progetto. Solo così riusciremo a sfondare. Il nostro cliente si deve fidare di noi, e raccomandarci ai suoi conoscenti.

Con queste due doti fondamentali per ogni buon freelancer, riusciremo a sfondare in questo mondo e potremo finalmente metterci in proprio.