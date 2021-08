Si dice che la frutta più buona sia quella estiva ed effettivamente è difficile confutare questa affermazione. Basti pensare alle pesche, al melone, all’anguria, alle ciliegie e le albicocche, tutta frutta deliziosa. Anche gli ortaggi estivi sono insuperabili: peperoni, melanzane, zucchine. Ad agosto poi, matura lui, il re delle tavole italiane, sua maestà il pomodoro.

Tutti questi alimenti sono veri doni di Madre Natura. Alcuni di essi si trovano tutto l’anno, ma il gusto di un frutto di cui viene rispettata la stagionalità sarà indubbiamente superiore. Altri invece, spariscono completamente dai banchi della frutta e per rivederli bisogna aspettare un intero anno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché è il caso di fare la scorta fintanto che si può.

Sono queste le conserve da preparare ad agosto per riassaporare l’estate tutto l’anno

La marmellata è un prodotto che consumiamo tutto l’anno e che solitamente acquistiamo al supermercato.

Ma non sarebbe meglio se ci si facesse le proprie marmellate in estate, con della bella frutta fresca e matura, anziché acquistare prodotti industriali? Sarebbe una scelta più ecologica, più genuina, ma ne gioverebbe soprattutto il gusto. Pesche, albicocche, ciliegie, ma anche gelsi e persino il melone sono tutti frutti che si prestano perfettamente alla preparazione delle marmellate. In più, se la marmellata è fatta in casa, si può scegliere personalmente il grado di dolcezza che più si preferisce.

La passata di pomodoro fatta in casa

Per molte famiglie, il momento della preparazione della passata di pomodoro fatta in casa rappresenta una vera tradizione. Oltre al lato affettivo, però, questa attività da anche la possibilità di consumare una buonissima passata di pomodoro per tutto l’anno, ritrovando i sapori dell’estate anche durante le fredde giornate invernali.

Gli ortaggi sott’aceto e sott’olio

Anche gli ortaggi estivi possono essere consumati durante l’inverno. Dopo aver selezionato quelli che si preferiscono e averli cotti nella maniera più appropriata (solitamente vanno sbollentati), possono essere conservati in barattolo per tutto l’inverno. La conservazione può avvenire sia tramite l’aceto che con dell’olio, in base agli ortaggi e a come li vogliamo consumare. In questo modo si avrà la possibilità di assaporare i veri sapori dell’estate, tutto l’anno. Si possono creare anche dei mix, di peperoni, zucchine e melanzane, per degli ottimi contorni last minute o per degli aperitivi.

Sono queste le conserve da preparare ad agosto per riassaporare l’estate tutto l’anno. Che faranno tronare il sorriso durante i giorni più freddi.