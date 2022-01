Bisogna innanzitutto pensare che la miglior medicina estetica è proprio un sonno ristoratore. Dormire fa bene, ed è uno dei trattamenti di bellezza più efficaci. Molte persone fanno fatica a comprendere questo concetto e si focalizzano sui trattamenti di bellezza, l’alimentazione e i cosmetici. Nulla di più errato se si pensa che possano bastare, quando alla base non si riesce a dormire.

Durante il sonno il corpo si rigenera in tutte le sue parti, rilassa la mente, si riposano i muscoli e i tessuti si rigenerano, compresi quelli esterni attraverso un meccanismo di rigenerazione.

Dormire bene la notte

Ci sono delle abitudini vincenti per ottenere una pelle radiosa e con poche rughe attraverso un efficace sonno di bellezza. La prima cosa da fare è assolutamente dormire bene ogni notte.

La qualità del sonno e la quantità di ore è molto importante per poter rigenerarsi a sufficienza. Quindi dormire un sonno profondo ed ininterrotto e una certa quantità di ore che varia da 7 a 8.

Quest’ultimo elemento varia molto dalle abitudini di ogni persona. Ci sono persone che hanno bisogno di meno ore di sonno e altre di più, in base al lavoro, all’età e a molte altre variabili da prendere in considerazione come la salute.

Sono queste le buone abitudini da avere per un sonno di bellezza efficace per ottenere una pelle radiosa e con poche rughe

Dopo aver compreso l’importanza di un sonno di quantità e qualità non resta altro che cercare di ottenerlo con le migliori raccomandazioni.

La prima cosa da fare è lavarsi il viso primo di andare a letto. Questo passaggio di detersione della pelle è molto importante per eliminare ogni tipo di sostanze tra make-up, smog o altro che possono ostruire i pori della pelle.

Successivamente si potrà idratare la pelle con una crema mirata in base al tipo di pelle, massaggiando fino al completo assorbimento.

Ed infine dormire in posizione supina per non sviluppare rughe o linee durante il sonno, dipesi da una pressione costante sul cuscino. Quest’ultimo potrà essere foderato con una federa in seta per evitare sfregamenti notturni che possono danneggiare la pelle.

Da non dimenticare che bisogna seguire anche con regolarità degli scrub esfolianti che aiutano a pulire a fondo la pelle, la microcircolazione e ad eliminare le cellule morte.

Letture consigliate

3 rimedi che potrebbero aiutare a combattere l’insonnia e tornare a dormire 8 ore di fila senza svegliarsi