L’obiettivo di qualsiasi acconciatura è quello di valorizzare il viso. Se poi si aggiungono comodità, praticità ed eleganza il gioco è fatto. Probabilmente, però, stiamo pensando a quanti soldi servono per avere una messa in piega fatta bene. Ma questa volta non servirà andare dal parrucchiere.

È noto che ricci e capelli lunghi sono i più complicati da tenere a bada. C’è chi si lamenta per i capelli crespi, i ricci ribelli o del mosso senza volume. Tenerli a bada è per molte donne una lotta quotidiana. Ma ecco trovata una soluzione economica che potrà darci grandi risultati.

Difatti, sono queste le acconciature chic più semplici e veloci da fare a casa per capelli lunghi lisci o ricci. Dalla coda di cavallo ai fermagli, scopriamo i modi per impreziosirle e tenerle ordinate a lungo.

Acconciature raccolte classiche ed eleganti per chiome lunghe

Per fare una coda di cavallo bastano davvero pochi secondi. Le tipologie sono tantissime: code basse, laterali, raccolte, alte, doppi codini. Ognuna conferisce al volto un particolare stile, dal più elegante e formale a quello più casual ma perfetti in ogni momento.

Per una coda di cavallo semplice, adatta anche a donne non più giovanissime, basta raccogliere i capelli utilizzando un elastico adatto. Infatti, non tutti sono pensati per stringere i capelli che possono danneggiarsi. Proviamone uno rivestito in tessuto con brillantini.

L’ultima moda del glamour consiste nell’attorcigliare i capelli su se stessi usandoli come chiusura. È sempre bene usare una forcina o un fermaglio per assicurare la coda. Scegliamone uno che abbia la forma della nostra inziale e avremo una marcia in più.

Sono queste le acconciature chic più semplici e veloci da fare a casa per capelli lunghi lisci o ricci

Star come Amanda Seyfried, Kate Hudson e Chiara Ferragni scelgono la moda della riga laterale singola o doppia perfetta per capelli mossi, ricci o lisci. La massa di capelli è fissata lateralmente con fermagli dai dettagli ricercati, così il volto viene illuminato e incorniciato.

È uno chignon spettinato e si chiama messy bun. In voga tra i reali d’Inghilterra, la principessa Kate lo usa anche sotto il cappellino, è un’acconciatura raffinata ma semplicissima da fare.

Basta spazzolare i capelli con le dita muovendo le radici per avere volume. Poi si porta la testa in avanti, si raccolgono i capelli con un elastico. Adesso richiudiamo i capelli su se stessi e fissiamoli con un altro elastico e qualche forcina. Lasciamo una parte di ciocche ribelli che creano l’effetto scompigliato. Alcune le possiamo far girare attorno allo chignon e il gioco è fatto.

Approfondimento

Conquistano e ringiovaniscono le 2 nuove acconciature invernali di tendenza 2021 per chi cerca l’eleganza