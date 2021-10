L’autunno è una stagione in cui i nostri capelli non sono nella loro forma migliore. In questa stagione, infatti, i capelli tendono a indebolirsi, seccarsi e a cadere. Tutto questo succede sia per fattori naturali ma anche come conseguenza ai mesi estivi che li mettono sempre a dura prova. Il risultato è che durante l’autunno i nostri capelli appaiono sempre spenti, sfibrati e secchi. Come rimediare a questo problema?

Fortunatamente, esistono alcune soluzioni che ci permetterebbero di avere dei capelli sani e belli anche durante questo periodo. L’importante è essere costanti e utilizzare i metodi giusti. Ad esempio, sono queste le abitudini più adottate dalle star per avere una chioma folta e lucente durante l’autunno. Scopriamole insieme.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Durante l’autunno i nostri capelli terminano il loro ciclo vitale, perciò alcuni tendono a cadere. È un fatto puramente fisiologico che non si può fermare, ma esistono alcuni metodi per diminuire la caduta dei capelli. Come abbiamo detto, poi, esistono delle abitudini che ci aiutano a migliorare l’aspetto dei nostri capelli, renderli più lucenti, morbidi e resistenti.

Sono queste le abitudini più adottate dalle star per avere una chioma folta e lucente durante l’autunno

Una delle abitudini che dovremmo adottare tutti per prenderci più cura dei nostri capelli è non lavarli troppo. Sembrerà assurdo, ma lavare troppo i capelli contribuirebbe ad aggredirli e a esporli ad attacchi inutili. Lavando i capelli poche volte a settimana, invece, riusciremo a mantenere intatto il fusto del capello.

L’ideale sarebbe non lavare mai i capelli più di due volte a settimana, anche se ovviamente il numero di lavaggi dipende dal tipo di capelli che si ha. Il risultato saranno capelli più resistenti, lucenti e morbidi. Non subendo così tanti attacchi esterni, i nostri capelli saranno anche più forti e meno tendenti alla caduta. All’inizio potrà essere difficile non lavarli troppo spesso, ma una volta presa l’abitudine i nostri capelli ne gioveranno sicuramente.

Shampoo secco

Un ottimo aiuto per mantenere i capelli più puliti tra un lavaggio e l’altro è l’utilizzo dello shampoo secco. È un prodotto perfetto da utilizzare per eliminare l’olio in eccesso dal cuoio capelluto, aiutandoci a ridare alla nostra chioma il giusto volume e la giusta lucentezza. Ideale da portare ovunque con noi, basterà spruzzarne un po’ sul cuoio capelluto, attendere qualche secondo e procedere con una bella spazzolata.

Mai sbagliare il post lavaggio

Il post lavaggio è un momento della cura dei nostri capelli al quale pochi fanno attenzione. Invece, è importantissimo non cadere in abitudini sbagliate dopo aver lavato i capelli, perché sarebbero proprio queste a peggiorare la situazione drasticamente. È importante, ad esempio, non strofinare la testa in un asciugamano, abitudine che molti di noi hanno per velocizzare il processo di asciugatura dei capelli.

La cosa migliore sarebbe semplicemente avvolgerli in un panno in microfibra e attendere l’assorbimento naturale dell’acqua. Infine, è importantissimo non pettinare i nostri capelli da bagnati. Questo potrebbe andare a indebolire il capello e a spezzare le sue fibre, aumentando la caduta dei capelli, le doppie punte e l’indebolimento generale.

Approfondimento

Pochi lo usano ma è questo il migliore alleato di pelle e capelli.