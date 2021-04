Sono queste le 6 piante perenni che resistono per anni e renderanno il giardino bellissimo senza bisogno di cure

La maggior parte delle piante che coltiviamo in giardino temono il vento e il caldo, due agenti atmosferici che minano alla vita delle stesse. Per questo è importante scegliere piante resistenti che, nonostante le folate di vento, non si spezzino o che, nonostante la siccità, non secchino. Leggendo questo articolo si potranno scoprire le 6 piante perenni che resistono per anni e renderanno il giardino bellissimo senza bisogno di cure. Piante che non solo hanno una funzione decorativa, ma anche quella di frangivento. E che richiedono una bassa manutenzione, con bagnature poco frequenti se non nei periodi particolarmente caldi e afosi.

L’oleandro

L’oleandro è un arbusto rustico e resistente alla siccità, alle alte temperature e al vento. Proprio per questo motivo, viene molto utilizzato anche nell’arredo urbano, per abbellire aiuole spartitraffico di strade o rotatorie.

Il callistemone

Il callistemone è un arbusto sempreverde apprezzato per le infiorescenze a spiga, di colore rosso brillante, che tanto ricordano gli scovolini. Le foglie di questa pianta contengono ghiandole che secernono un’essenza profumata simile al limone.

La poligala

La poligala è un piccolo arbusto sempreverde che, durante l’estate, si ricopre di fiori color bianco-porpora: un effetto davvero spettacolare, per una pianta facile da piantare.

L’agave

L’agave è una pianta grassa originaria del Sud America. Si caratterizza per le foglie lunghe e carnose, la cui lunghezza può raggiungere persino i due metri. La caratteristica che contraddistingue l’agave – molto spesso confusa con l’aloe – sono le spine che ricoprono i bordi delle foglie.

La tamerice

La tamerice è un arbusto con foglioline minute, aghiformi, portati su rami flessuosi di colore rosso-marrone. Questa pianta fiorisce durante l’estate, tra giugno e luglio, ricoprendosi di fiorellini rosa.

La palma

La palma è un altro arbusto molto diffuso nel Mediterraneo che dona un aspetto esotico anche al più anonimo dei giardini. Le foglie della palma possono essere doppie oppure lunghe e appuntite. Si tratta di piante sempreverdi con la caratteristica di avere una chioma molto folta.

Da oggi nessuna scusa. Anche chi non ha il pollice verde, troverà la soluzione con queste 6 piante perenni che resistono per anni e renderanno il giardino bellissimo senza bisogno di cure.

