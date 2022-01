Chi conosce o ha conosciuto le gioie di avere un animale domestico, sa quanto in giornate tristi possano risollevarci il morale. Gatti o cani sanno cogliere i nostri stati d’animo e ci dimostrano il loro affetto in molti modi come ad esempio le fusa. Ci sono però delle razze che sarebbero dei veri e propri antidepressivi… Ma senza necessità di prescrizione medica! Il sito inglese Tombola ha presentato i risultati di una ricerca condotta al fine di stabilire le razze di gatti che aiuterebbero a combattere i cali umorali. Andiamo a conoscere le migliori 5 razze feline adatte per chi sta passando dei momenti di scoramento.

Sono queste le 5 razze di gatti che aiuterebbero a combattere la depressione grazie ad una marea di coccole

Sul gradino più alto del podio troviamo lo Sphynx. Gli esemplari di questa razza non hanno un lungo pelo da accarezzare ma adorano avvicinarsi ai padroni e ricevere coccole e complimenti. La temperatura corporea di questi gatti è, infatti, inferiore a quella degli altri felini domestici e pertanto vanno in cerca di compagnia.

Al secondo posto troviamo la razza Ragdoll che letteralmente significa “bambola di pezza”. La denominazione già ci fa comprendere perché abbia guadagnato la medaglia d’argento di questa particolare classifica. Si tratta di una razza di origine nordamericana, dal pelo medio lungo e gli occhi azzurri. Sono famosi per starsene accoccolati sulle gambe dei padroni. Sono docili e sempre pronti a ricevere carezze. Sul terzo gradino del podio troviamo i Maine Cool. Questi gatti sono spesso impiegati nella pet therapy e sono celebri per raggiungere dimensioni ragguardevoli. I gatti che spesso raggiungono il Guinness dei Primati per grandezza appartengono a questa razza. Si legano in modo particolare al padrone e sono veramente affettuosi.

Appena giù dal podio: i Siamesi e i Blu di Russia

Al quarto posto della classifica delle razze più adatte a combattere la depressione troviamo i Siamesi. Questa razza ha origini orientali in particolare proverrebbe dalla penisola di Siam (oggi Thailandia) da cui ne deriva il nome. Il tipico muso triangolare suscita immediata simpatia. È una delle razze più adatte ad essere addestrate. Non di rado nei film con i gatti protagonisti sono proprio i siamesi i migliori attori fra i felini casalinghi. Inoltre sono giocherelloni ma attenzione alle mensole e ai mobili perché sono veri saltatori. Il Blu di Russia raggiunge il quinto posto. Questa razza è molto elegante e si distingue per il manto grigio-blu e gli occhi verdi. È un gatto discreto che dimostra fedeltà e affetto ma sempre in modo pacato. Miagola sommessamente e segue il padrone ovunque senza diventare invadente.

