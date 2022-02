Sono queste le 5 razze di cane più tranquille e dolci che non distruggeranno la casa e ci daranno pochissimi problemi con i vicini

Quando decidiamo di adottare un cane, sono moltissimi gli aspetti che dobbiamo valutare. Il primo è il tempo che abbiamo da dedicargli. Soprattutto se si tratta di cuccioli. Un altro aspetto importante è quello della pulizia. Alcune razze sono decisamente più “pulite” di altre e danno pochi problemi con peli e cattivi odori. Ma c’è anche un altro aspetto, che molti tendono a sottovalutare: il carattere del cane. Ritrovarsi con un animale agitato, iperattivo e dal carattere esuberante potrebbe rivelarsi un problema, soprattutto se viviamo in condominio. Per questo, è fondamentale conoscere bene tutte le caratteristiche dell’animale che intendiamo portare in casa. E sono queste le 5 razze di cane più tranquille in assoluto. Adottiamone uno e probabilmente riusciremo a salvare i nostri preziosi mobili e a evitare sgradevoli liti con i vicini.

Il Levriero e il Carlino

Pochi l’avrebbero detto, ma il Levriero è uno dei cani più calmi in assoluto. Non ci facciamo ingannare dalla sua abilità nella corsa. In casa il Levriero ama trascorrere ore sul divano a rilassarsi, abbaia pochissimo e va d’accordo con i bambini. Troviamo un posto per farlo correre un paio di volte a settimana e diventerà l’animale perfetto per chi vive in condominio.

Molti cani di piccola taglia amano abbaiare e correre per le stanze come trottole impazzite. Ma non è il caso del Carlino. Il Carlino è un cane docile e affettuoso, che apprezza la tranquillità e la vita da appartamento. Facciamolo giocare 10 minuti al giorno e la sua attività preferita diventerà quella di dormire sul divano accanto a noi.

La tranquillità del Basset Hound

Se c’è un cane perfetto per chi vive in condominio e passa molto tempo a lavoro, è sicuramente il Basset Hound. I Basset Hound sono animali fedelissimi al padrone, che hanno pochissimo bisogno di spazio. In più, hanno una conformazione fisica che non gli consente di correre velocemente e non ci stresseranno con i giochi. E vanno anche d’accordo con le persone. Il cane ideale per chi odia lo stress.

Sono queste le 5 razze di cane più tranquille e dolci che non distruggeranno la casa e ci daranno pochissimi problemi con i vicini

Un’ottima scelta, se abbiamo una casa grande, è il Chow Chow. Il Chow Chow è un cane enorme ma, a dispetto delle sue dimensioni, è uno dei più calmi in assoluto. La sua mole e il suo pelo foltissimo non lo rendono un amante della corsa e del gioco. Inoltre, è decisamente amichevole con le persone e gli altri animali.

Chiudiamo con un altro cane di piccola taglia: il Cavalier King Charles Spaniel. Difficile trovargli un difetto. Questo animale è estremamente intelligente, ha bisogno di poco esercizio fisico e non abbaia quasi mai. La sua attività preferita? Stare a contatto con il padrone e farsi coccolare.

