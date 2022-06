Tra pochi giorni inizia ufficialmente la stagione estiva. È un momento di gioia per moltissime persone che possono godersi il mare e le belle giornate di sole. Ma lo è anche per molti dei nostri amici a 4 zampe che amano l’aria aperta, la spiaggia e il bagno. Per molti ma non per tutti. Perché alcuni animali apprezzano la bella stagione decisamente più di altri. E sono queste le 5 razze di cane che sopportano meglio le assolate giornate che ci attendono. Una di queste forse non ce la saremmo mai aspettata.

Il Golden Retriever è il cane perfetto per la spiaggia

Non è una sorpresa ma il Golden Retriever è un cane che dà il meglio di sé in estate. E questo a dispetto del lungo e foltissimo pelo. Il Golden ama la spiaggia e fare il bagno in mare, tanto che spesso viene impiegato come cane di salvataggio. Quindi se abbiamo intenzione di passare le vacanze al mare possiamo portarlo tranquillamente con noi. Ovviamente facendo attenzione a non disturbare i vicini e a minimizzare i fattori di rischio se passa molto tempo in acqua.

Il chihuahua e il pinscher sopportano benissimo le temperature torride

Altri due cani che tollerano senza problemi il sole estivo sono il chihuahua e il pinscher. Nonostante le dimensioni ridotte e il fisico all’apparenza gracile, queste due specie sono estremamente robuste e resistenti. Questo perché il loro pelo raso permette un’ottima traspirazione e protezione. Se pensiamo di portarli in spiaggia, però, dovremmo creare una piccola zona d’ombra per farli riposare. Eviteremo così il rischio di disidratazione e scottature.

Sono queste le 5 razze di cane che sopportano meglio il caldo e una è davvero una sorpresa inaspettata

Pochi lo avrebbero detto ma uno dei cani che tollera meglio il caldo estivo è l’imponente alano. Può sembrare una sorpresa ma non lo è. L’alano ha infatti un pelo molto corto e decisamente più folto della media. Caratteristica che gli permette di sopportare anche le temperature più torride. In più ha anche un apparato respiratorio decisamente forte e sviluppato, perfetto per contrastare afa e stanchezza.

Un’altra razza particolarmente adatta alla stagione calda è il Basenji. Il Basenji è un animale davvero straordinario con una conformazione fisica che sembra creata appositamente per l’estate. Ha il pelo corto e molto folto e delle orecchie che rappresentano un’importante barriera contro i raggi solari. Originario dell’Africa, questo cane è abituato a climi caldissimi e quando le temperature si alzano inizia a risparmiare energia preservando il suo organismo.

