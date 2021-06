Esistono luoghi in cui le forze della natura hanno creato giochi architettonici impossibili all’uomo. Luoghi difficili da definire per bellezza e particolarità. Parliamo delle così dette piscine naturali, specchi d’acqua cristallina che si aprono nella terra in prossimità del mare o del lago. Fare il bagno in questi posti è davvero suggestivo, tanto che molti sono diventati mete turistiche famose in tutto il mondo. Sono queste le 5 piscine naturali dall’acqua smeraldina sparse per l’Italia e immerse in paesaggi da cartolina dove fare il bagno almeno una volta nella vita. Vediamole insieme, così da prevedere quanto prima una gita nei pressi.

Partiamo dal Salento, dove troviamo la piscina naturale di Marina Serra. Si tratta di un’insenatura a ridosso della costa in cui entra il mare e tinge le rocce l’azzurro. L’acqua rimane bassa e calma, per passare una giornata a mollo senza pensieri. Spostiamoci in Sicilia per ammirare la Piscina di Venere, sull’isola di Vulcano, una delle perle dell’arcipelago delle Eolie. Qui la forza del mare ha scavato un pertugio tra il basalto e il tufo, creando uno specchio d’acqua blu circondato dagli alberi. È un luogo frequentatissimo soprattutto dagli appassionati di immersioni.

A Ponza invece c’è la Piscina del Frontone, una baia discreta formatasi anche in questo caso per erosione delle rocce. Il “complesso” è formato da due piscinette attigua, entrambe d’acqua bassa e calma.

Due giochi d’acqua davvero magici

Voliamo in Sardegna per vedere la piscina di Irgas, in un complesso naturale che per la particolarità del suo paesaggio viene chiamato il Canyon D’Oridda. Qui il fiume ha formato un susseguirsi di cascatelle intermezzate da pozze d’acqua calma in cui rinfrescarsi.

Finiamo il nostro tour tornando in Salento, per visitare la celebre Grotta della Poesia, che si trova a Roca Vecchia. Qui il mare ha creato due piscine naturali che comunicano tra loro scavando sotto la roccia della costa. L’acqua è tra le più smeraldine che possiamo vedere nel mondo. Vale il prezzo del biglietto.

