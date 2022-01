Se il cane è il migliore amico dell’uomo, il gatto è l’animale che dona eleganza alla casa con la sua figura. Di questi felini dotati di una grazia fuori dal comune ne esistono tantissime razze, ciascuna con caratteristiche differenti.

Non ci si riferisce solo all’aspetto fisico, ma anche al carattere e alle cure necessarie. Chi vorrebbe che un delizioso gattino entri a far parte della famiglia e non ha nessuna esperienza, dovrebbe orientarsi verso alcune tipologie specifiche.

Per questo abbiamo deciso di aiutare chi è alle prime armi con questi adorabili animali domestici, suggerendo alcune razze perfette per la prima volta. Infatti, sono queste le 4 razze di gatto richiestissime dai neofiti, perché intelligenti e facili da mantenere. Vediamole nello specifico svelandone fisionomia e carattere.

Ragdoll

Questa razza felina è il giusto compromesso per chi desidera un animale affettuoso ma non invadente. Il Ragdoll è un gatto di media stazza dal pelo lungo e gli occhi solitamente blu. Ha un carattere tranquillo e pacato e si distingue per la spiccata intelligenza.

È molto versatile e si adatta in fretta a ogni ambiente casalingo. Si lega molto al padrone e non ha mai comportamenti aggressivi. Gli piace giocare, anche se difficilmente ci stresserà. La sua docilità gli permette di andare d’amore e d’accordo con gli altri animali della casa.

Devon rex

Questo gatto si distingue per l’aspetto buffo e originale. Per certi versi assomiglia al più noto Sphinx, dato il pelo corto quasi nudo. Presenta orecchie ben dritte e gli occhi possono essere verdi o azzurro chiaro. Il Devon rex difficilmente ci farà dannare con le pulizie di casa, poiché perde meno pelo dei suoi simili.

Di natura è giocoso e coccolone, ma anche molto intelligente e dotato di una certa curiosità. Potremmo spesso notarlo mentre ci osserva a cucinare o occuparci delle nostre faccende. È estremamente devoto al padrone.

Gatto sacro di Birmania

Sarà un piacere accarezzare e coccolare questo felino dal pelo lungo e setoso. Il fisico un po’ tozzo si lega perfettamente al carattere simpatico. È molto incline a fare amicizia con le persone, tanto che solitamente non teme nemmeno gli sconosciuti. Lo ameremo per la sua gentilezza e affettuosità e perché non richiede particolari cure o attenzioni.

Sono queste le 4 razze di gatto richiestissime dai neofiti perché intelligenti e facili da mantenere

Chiudiamo la nostra lista col Maine coon. Si tratta di un micione così tenero che entrerà in un batter d’occhio nelle nostre grazie. Le sue dimensioni notevoli sono paragonabili alla grandezza del suo cuore che batterà solo per noi.

Il pelo che lo avvolge è ispido e lungo e il corpo è ben proporzionato. Una volta che ci avrà riconosciuti come padroni si legherà a noi indissolubilmente e non potremo che ricambiare il suo affetto.