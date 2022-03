Il gatto è considerato uno degli animali più eleganti e misteriosi al Mondo. La sua grande indipendenza, a volte, rende difficile credere che sia diventato uno dei compagni di vita più vicini all’uomo. Eppure, sono più di 7,3 milioni i gatti domestici che vivono nelle case degli italiani. Addirittura, pare che superino di numero il miglior amico dell’uomo.

In effetti, il gatto sembra avere meno bisogni del cane, quindi è più facile da gestire. Chi sta pensando di prendere con sé un gatto, però, deve sapere che non tutte le razze feline sono uguali. Ognuna possiede caratteristiche caratteriali e fisiche differenti da tenere in considerazione al momento della scelta del gattino.

Specialmente chi ha deciso di acquistarne uno di razza, dovrebbe sapere che sono queste le 4 razze di gatto più delicate e soggette a patologie. È facile che questi soggetti evidenzino problemi di salute che il proprietario dovrà risolvere pagando veterinari e cliniche specialistiche. Sebbene per ognuna di queste patologie ci siano cure, queste hanno spesso costi che pesano sulle tasche del proprietario. Ecco perché conoscere di quali si tratta può farci fare una scelta più consapevole.

Sono queste le 4 razze di gatto più delicate che hanno spesso problemi di salute e che fanno rischiare spese veterinarie folli

Lo Sphynx, conosciuto anche come gatto nudo, è famoso per avere pochissimi peli sul corpo. Sono molte le persone che sono attratte proprio da questa caratteristica. Purtroppo, però, è proprio la mancanza di pelo che rende questa razza molto delicata. La pelle dello Sphynx è molto oleosa, per questo ha bisogno di bagni frequenti e di una cura particolare delle pieghe. Inoltre, è soggetta a ustioni solari.

Il Siamese è tra i gatti più amati per la sua vivacità e intelligenza. Tuttavia, per natura rischia di sviluppare malattie come asma e leucotrichia (comparsa di peli bianchi intorno agli occhi). Inoltre, possono manifestare problemi all’anca e alla retina e sviluppare il linfoma mediastinico, una forma tumorale.

Come il Siamese, anche il Persiano soffre di una serie di disturbi quali il rene policistico, tigna, cardiomiopatia ipertrofica e peritonite felina. Per la conformazione del viso, questa razza soffre di sindrome delle via aeree brachiocefaliche. Questo comporta problemi respiratori e infiammazioni dovute ad affaticamento.

Il Balinese è tra i gatti il più giocoso e bisognoso di compagnia. Ama molto parlare al proprio padrone e soffre la solitudine. Oltre a ciò, però, manifesta come per le razze precedenti problemi di atrofia della retina e di asma. In più è a rischio di linfoma mediastinico e di amiloidosi sistemica, una malattia che crea disfunzioni degli organi.

Lettura consigliata

Queste sono le 5 razze di cane con più spesso problemi di salute che potrebbero far spendere una fortuna dal veterinario