Sono queste le 3 piante rampicanti dai fiori eleganti e meravigliosi da coltivare in vaso sulla terrazza o sul balcone oltre alle rose

La primavera è ormai arrivata e gli appassionati di giardinaggio si saranno già messi all’opera tra terra e zappette.

Infatti il periodo che va dalla fine di marzo ai primi caldi è davvero perfetto per provare a ricreare il proprio giardino dell’Eden personale.

Tra le piante più apprezzate ci sono le solite rose, le ortensie ma anche i rododendri e le camelie. Tuttavia chi ha a disposizione un portico potrà anche cimentarsi nella coltivazione di piante rampicanti. Si tratta di piante come la bignonia molto rustiche e perfette per dare colore al giardino durante il periodo estivo.

Semplici da curare allontanano gli occhi indiscreti senza essere particolarmente ingombranti.

Chi, però, non ha la fortuna di possedere un giardino ma solamente un balcone o una terrazza potrà comunque provare a coltivare delle rampicanti.

Oggi, infatti, si andrà alla scoperta di ben tre piante rampicanti che possono essere coltivate in vaso. Si tratta della Gloriosa rotschildiana, il glicine e la Clematis florida Sieboldiana.

Sono queste le 3 piante rampicanti dai fiori meravigliosi da coltivare in vaso sulla terrazza o sul balcone oltre alle rose

La prima pianta rampicante di cui si tratterà è la Gloriosa rotschildiana, una bella bulbosa che ci abbellirà la terrazza molto velocemente.

Potrà essere messa a dimora tra aprile e maggio a seconda della fascia climatica in cui si vive.

Una delle caratteristiche principali della Gloriosa è avere poco fogliame ma tanti fiori di colori dal giallo al rosso.

La pianta teme il freddo, per questo motivo prima di sceglierla dobbiamo essere consapevoli del fatto che durante l’inverno andrà ritirata.

In zone dove la temperatura scende sotto ai cinque gradi, infatti, la Gloriosa patirà molto. Meglio ripararla in casa lontano dai termosifoni o in una piccola serra.

L’esposizione dovrà essere soleggiata durante l’autunno e l’inverno mentre semi ombreggiata in estate.

Clematis

Tra le clematis è necessario scegliere quelle capaci di sopravvivere anche in vaso. Infatti, non tutte le piante riescono a sopportare posti diversi dalla piena terra. Si consiglia di utilizzare un terriccio argilloso ma drenato. Per evitare il formarsi di ristagni idrici meglio utilizzare dei cocci o dell’argilla espansa sul fondo del contenitore.

I fiori bianchi e viola della Clematis florida susciteranno l’invidia di tutti i vicini di casa e saranno il nostro orgoglio.

La Clematis deve essere sistemata in posizione soleggiata ma meglio evitare il sole diretto. Inoltre, sarà bene procurarsi delle canne di bambù per aiutarla ad arrampicarsi.

Glicine

Da ultima tra 3 rampicanti dai fiori eleganti e meravigliosi da coltivare in vaso non può non essere citato il famosissimo glicine.

Come per la Clematis anche i glicini non sono tutti coltivabili in vaso, la varietà perfetta è l’Amethyst Falls. Il contenitore dovrà essere di dimensioni importanti e la coltivazione sarà leggermente più macchinosa.

Infatti come il glicine in piena terra anche quello in vaso necessita di potatura sia invernale che estiva per poter crescere al meglio.

Caratterizzato da fiori a grappolo di colore viola molto eleganti e particolari. Un glicine meno invadente e di dimensioni più ridotte rispetto a quelli classici.

Dunque sono queste le 3 piante