La Spagna è un Paese magnifico e tutto da scoprire ricco di passione, cultura, vitalità e di città magnifiche. Tra queste, un occhio di riguardo va certamente alla capitale della Spagna, Madrid, una meta perfetta per le vacanze. Inoltre, se si decidesse di visitare la capitale, si consiglia di prendersi qualche giorno in più per poter vedere anche alcune splendide città vicine.

Continuando a leggere, vedremo che sono queste le 3 mete imperdibili da mille e una notte vicino a Madrid.

Toledo

Toledo è una città di origine greca o fenicia, caratterizzata dalla presenza di tre culture mescolate tra loro, quella cristiana, araba ed ebrea. Sorge su una gola del fiume Tago ed è una cittadina splendida da percorrere a piedi, incontrando lungo il percorso edifici delle tre culture del posto.

Toledo è facilmente raggiungibile da Madrid sia in macchina che con i mezzi pubblici ed una volta arrivati si consiglia di cominciare la visita dall’Alcàzar. Si tratta della fortezza della città che domina dall’alto tutta Toledo, che al momento è sede di un museo e di una biblioteca pubblica. Da qui è possibile godersi una splendida vista sulla città sottostante. Inoltre, anche se solo passeggiare per Toledo vale il viaggio, non si può non visitare la Cattedrale di Toledo, una delle più belle d’Europa. Infine, si consiglia di visitare la Sinagoga del Transito, dove ha sede il Museo Sefardì sulla storia degli ebrei in Spagna.

Segovia

La seconda di queste che sono le 3 mete imperdibili da mille e una notte vicino a Madrid è la cittadina di Segovia. In realtà, questa cittadina meriterebbe più di un giorno soltanto per viverla a fondo ed è molto amata anche dai pellegrini del Cammino di Santiago.

Segovia sorge tra i fiumi Eresma e Clamores alle pendici della Sierra de Guadarrama ed è ricchissima di storia. Infatti, i primi insediamenti risalgono all’età del bronzo e nel corso dei secoli fu conquistata da vari popoli che la plasmarono a loro volta. L’attrazione principale della città è senza dubbio l’imponente acquedotto romano, che si staglia alto nel centro della città. Inoltre, anche l’Alcàzar e la Cattedrale sono magnifici.

Consuegra

L’ultima delle 3 mete imperdibili è perfetta per gli amanti del Don Chisciotte, perché qui si possono ammirare i rinomati mulini a vento. Si tratta di una piccola cittadina un po’ più lontana da Madrid, immersa nella campagna e nella natura. Per tutti coloro che decideranno di dedicare una giornata alla scoperta di Consuegra, non potrà mancare una deliziosa passeggiata nella natura fino al meraviglioso castello. E poi, ovviamente, le attrazioni principali sono i mulini, all’interno dei quali si trovano un ufficio turistico e poi un negozietto che vende prodotti locali.

Ecco, dunque, quali sono le 3 città imperdibili e meravigliose nei pressi di Madrid.