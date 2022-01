Accogliere un cane nella nostra casa è certamente un’idea meravigliosa. Ma la scelta tra le diverse razze può essere difficile. Soprattutto perché dobbiamo capire le nostre esigenze e cercare di adattarle a quelle del nostro amico a quattro zampe. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo indicato una dolcissima razza di cane che è perfetta per tutti coloro che sono alle prime armi. Infatti, facile da addestrare e mite, questa razza non darà problemi e darà tutto l’amore che solo un cane sa trasmettere. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato le caratteristiche di un’altra razza che potrebbe essere perfetta per coloro che odiano sentirsi tristi e che non vogliono mai stare soli, diventando così parte integrante della famiglia.

Sono queste le 3 meravigliose razze di cane che abbaiano pochissimo perfette per chi ama la vita tranquilla

Oggi, invece, presentiamo tre razze ideali per coloro che vorrebbero tanto un cane, ma che proprio non sopportano i rumori forti e, in particolar modo, un abbaiare troppo costante. Iniziamo con il Rhodesian Ridgeback, una bellissima razza conosciuta soprattutto per la caccia agli animali grandi. Grazie a questo innato talento, il Rhodesian da sempre è abituato ad essere molto silenzioso, così da non farsi scoprire. E anche in casa ci accorgeremo in realtà di quanto la sua “voce” si sentirà raramente, creando un’atmosfera rilassata dal punto di vista sonoro. Stiamo comunque parlando di un cane tanto affettuoso e dolce, che ama giocare e correre. Quindi, sicuramente, porterà anche moltissima positività tra le mura domestiche.

Le altre due razze che presentiamo oggi e che saranno perfette per tutti coloro che non vivono bene i rumori troppo forti

Nella nostra lista, poi, troviamo il Clumber Spaniel. Questo cane, di grandi dimensioni, è un vero e proprio cucciolone in realtà. Infatti, si tratta di una razza legata in particolar modo ai bambini e che ha bisogno di affetto e amore. Diventerà una parte importantissima del nucleo familiare. Anche lui, come il Rhodesian Ridgeback, spesso viene coinvolto nella caccia. E, proprio per questo motivo, è abituato ad essere silenzioso, abbaiando raramente.

Concludiamo, poi, con il Glen of Imaal Terrier, il più piccolo tra i cani presentati finora. Il punto, però, è sempre lo stesso. Questo cane, abituato a cacciare, sa quando non deve fare rumore, proprio per non allontanare le prede. E, proprio per questo, sa anche quando non deve abbaiare in casa. Se dovesse farlo, sarà semplicemente perché avverte una situazione di pericolo, ma non è una sua abitudine. Inoltre, ama le coccole e adora trascorrere il tempo con la propria famiglia; quindi, sarà certamente un’aggiunta positiva per tutti noi. Dunque, sono queste le 3 meravigliose razze di cane che abbaiano pochissimo perfette per chi ama la vita tranquilla.

