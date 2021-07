Il caldo e la voglia di cucinare non si legano per niente bene, le alte temperature riducono il senso di appetito.

L’estate e la voglia di libertà e di fare tante cose durante le giornate, ci inducono ad afferrare e a mangiare qualunque cosa ci capiti per mano e a dedicare poco tempo alla nostra alimentazione.

Ci siamo già occupati del caldo estivo e della mancata voglia di cucinare infatti, solo pochi minuti per cene veloci e super light che ci salveranno dal caldo estivo.

Ma oggi vogliamo proporre delle idee sane e veloci da portare in tavola senza rinunciare al gusto ma senza rimanere a lungo ai fornelli.

Infatti, sono queste le 3 geniali idee salva pranzo per rimanere in forma ma con gusto.

Le ricette di oggi sono caratterizzate da ingredienti dal gusto leggero e allo stesso tempo sfizioso, veloci da preparare e che riescono a farci dimenticare per un attimo il caldo estivo. Tra i primi piatti estivi ci sono tante ricette sia calde che fredde da poter proporre. Dalle insalate di riso, ricche di ingredienti freschi e verdure ai gustosi primi piatti realizzati con i cereali come orzo, farro e quinoa.

Le 3 idee salva pranzo

La prima idea è un piatto fresco e veloce che vede come protagonisti, i fusilli con il salmone affumicato e la Philadelphia e l’aggiunta di una manciata di prezzemolo.

Un’altra alternativa molto gustosa ma leggera è la pasta di legumi con melanzane a cubetti, pomodori e basilico.

Ancora possiamo optare per creare un piatto a base di spaghetti, uova e fesa di tacchino.

Insomma 3 idee semplici e veloci da proporre per un pranzo last minute anche in compagnia di amici.

Consigli

Immancabile ovviamente una corretta idratazione e il consumo di alimenti estremamente leggeri come frutta e verdura.

