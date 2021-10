Avere un animale domestico è il desiderio di molti. Tra i più gettonati troviamo cani e gatti. Per avere un animale domestico, l’ideale sarebbe vivere in una casetta indipendente con un giardino anche piccolo. Ma non sempre questa è una condizione necessaria. I gatti, ad esempio, sono animali piuttosto solitari che, se abituati fin da piccoli a vivere in appartamento, stanno bene a poltrire su letti, divani e vicino al termosifone in inverno. Un po’ diverso il discorso del cane che, per sua natura, ha bisogno di muoversi e di uscire anche solo per fare i suoi bisogni.

Chi vive in condominio non deve tuttavia rinunciare al suo sogno, ma deve selezionare cani di taglia medio-piccola. Senza scordare il problema dell’abbaiare, che può portare a discussioni, se non a vere e proprie litigate, con i vicini.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Sono queste le 12 razze di cane che abbaiano poco perfette per chi vive in condominio

Basenji: cominciamo la nostra carrellata di cani “più silenziosi” con il Basenji, un cane che non abbaia quasi mai. Quando è impaurito o vuole segnalare qualcosa emette un suono particolare che proviene direttamente dalla laringe. Può capitare che faccia qualche abbaio se eccitato, ma si tratta di un evento davvero raro.

Cavalier King o Shih-tzu: di indole buona e mansueta, il Cavalier King è perfetto per la vita in appartamento. Abbaia soltanto se si sente in pericolo.

Japanese Chin: di piccola taglia, è un cane abbastanza riservato che abbaia poco. A differenza della maggior parte dei “toy dog” va d’accordo con tutti gli altri cani.

Bulldog francese: nonostante sia un cane territoriale e protettivo, non abbaia spesso. Lo fa solo quando serve e non per troppo tempo.

Carlino: nato come quadrupede da compagnia per gli imperatori cinesi, è tra i cani che abbaiano meno. Di natura pacifica, sa essere anche giocoso.

Cocker americano: abbaia soltanto se avverte un pericolo o quando vuole salutare un suo simile.

Akita Inu: cane intelligente facile da addestrare. Piuttosto tranquillo, ama farsi coccolare ed è molto diffidente. Nonostante ciò, abbaia davvero poco, neppure contro gli altri cani.

La lista continua

Alaskan Malamute: pur somigliando molto ad un lupo, l’Alaskan Malamute non abbaia molto e, se lo fa, c’è sempre un motivo ben specifico, ad esempio la percezione di un pericolo.

Chien de Saint-Hubert o Bloodhound: di origine belga, è un segugio molto affettuoso che praticamente non abbaia mai. Non è assolutamente aggressivo ed è particolarmente sensibile sia ai complimenti che ai rimproveri.

Bichon a poil fraise: ottimo cane da compagnia che ama la vita casalinga. Va educato ad abbaiare per segnalare una reale necessità.

Bobtail: agisce solo se necessario emettendo un suono caratteristico. Se un Bobtail abbaia, è bene andare ad assicurarsi che sia tutto a posto.

Cocker spaniel inglese: molto affettuoso, accoglie anche gli sconosciuti facendogli le feste. Non ha una spiccata tendenza né ad abbaiare né ad ululare. Al massimo, fa sentire la sua voce quando gioca e si diverte.

Dunque, sono queste le 12 razze di cane che abbaiano poco perfette per chi vive in condominio.

Chi invece vive in aperta campagna e non rischia liti con il vicinato, può scegliere il cane che preferisce. Nel dubbio, può farsi dare una mano dalle stelle. Infatti sembrerà incredibile ma possiamo scegliere la razza di cane perfetta per noi in base al nostro segno zodiacale

Approfondimento

Cosa vuol dire quando il cane vomita