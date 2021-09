Il mare a settembre regala momenti e atmosfere uniche. Sole gradevole, mare terso e la calma rispetto al frastuono ordinario consentono a molti di preferire questo periodo ai mesi precedenti. O comunque è di forte attrazione per quanti di noi vogliono concedersi ancora qualche giorno di relax. Tra l’altro i prezzi sono davvero competitivi un po’ ovunque. E sono queste alcune località italiane a prezzi stracciati ideali per weekend in coppia a fine settembre. Scegliamo, tra le altre mete, le Cinque Terre, Mantova e il Lago di Garda, l’isola di Ponza e il Salento. In coda aggiungiamo un consiglio finale.

Le Cinque Terre in Liguria rientrano tra le località che ancora si prestano a weekend di relax. Ideale per coppie si riesce a pernottare a partire da 70-80 euro a notte per persona. I borghi suggestivi consigliatissimi dalle agenzie sono Vernazza, Manarola, Corniglia, Riomaggiore e Monterosso al Mare. Luoghi tutti da visitare dove la bellezza del paesaggio e dei sentieri si combina alla maestosità del mare. Infatti spesso si praticano trekking tra l’Alta via delle Cinque Terre o il Sentiero Azzurro. I voli da considerare sono per Pisa o Genova.

Mantova e Lago di Garda

Per un viaggio nell’entroterra non possiamo non considerare la città di Mantova e il Lago di Garda. La bellezza e la cultura di una città tutta da scoprire e il giro in barca sul lago. Imperdibile Salò, Gardone Riviera con il Vittoriale di Gabriele D’Annunzio e Tremosine. Da non dimenticare poi la bellissima Sirmione. Per Mantova e il Lago di Garda alcune agenzie di viaggio segnalano voli (con atterraggio nella vicina Verona) low cost e pernottamenti a partire da meno di 70 euro a notte.

Lazio

È una delle località in cui l’estate pare non finire mai ed è l’isola di Ponza che offre ancora momenti di relax, giri in barca e serate nei locali. La location si può raggiungere in aereo con gli aeroporti di Roma e Napoli; in treno fino a Formia e Anzio oppure in auto fino agli imbarchi di Formia, Terracina e Anzio. Anche qui i prezzi sono molto calmierati rispetto ai mesi che ci lasciamo alle spalle.

Salento

Non solo a fine settembre ma anche fino a metà ottobre questa parte della Puglia si presenta a prezzi decisamente più bassi rispetto ad agosto. Ci sono offerte volo per Bari che consigliano numerose agenzie di viaggio con hotel e b&b a partire da 68 euro a notte. Temperature ancora miti per la Baia dei Turchi, Pescoluse, Porto Cesareo, Porto Selvaggio e Punta Prosciutto. Ideale per coppie ma anche famiglie e gruppi.

Oltre gli itinerari classici

Se invece, in viaggio lungo la penisola, desideriamo una toccata e fuga in un borgo interno all’Appennino consigliamo la suggestione e l’ottima gastronomia di questa località campana. Un fuori programma che ci fa deviare da molti itinerari turistici ma che può valere la pena visitare. Un modo per testare la veracità e altre bellezze del nostro Paese.