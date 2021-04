È il periodo delle scampagnate, con l’inizio della primavera e l’arrivo delle belle giornate. Quindi quale migliore occasione per pianificare ed organizzare un barbecue con i propri amici o la propria famiglia? Sicuramente, però, è un bene sistemare e preparare ogni cosa in modo da non avere problemi e per questo è giusto curare ogni dettaglio.

In questo modo, nessuno resterà deluso e la giornata sarà indimenticabile così come ciò che si arrostirà. Per un barbecue ottimale, sono queste 3 le cose da non sottovalutare assolutamente per un barbecue gustoso e da fare invidia a chiunque.

Il menù deve essere variegato e il fuoco preparato con attenzione

Prima di tutto la varietà degli alimenti. Per un barbecue perfetto, infatti, è bene avere un menù abbastanza variegato. Per questo motivo è importante avere sia la carne bianca che quella rossa, ma anche il pesce ed i crostacei possono essere inclusi nel menù.

Il motivo è che magari qualcuno può non volere la carne. Inoltre non possono mancare le verdure come le zucchine e le melenzane ma anche il pane. Il motivo di questa varietà è cercare di non scontentare nessuno ma anche poter servire un menù ricco ed originale.

Tenere il fuoco basso è un’altra cosa molto importante da considerare quando si vuole fare un barbecue perfetto. Il fuoco, infatti è il primo elemento che rende un barbecue perfetto ed il motivo è presto detto.

Ovvero regolare il fuoco permette in modo ottimale di non fare bruciare le pietanze per questo è fondamentale quando si prepara la brace non farlo innalzare troppo.

L’uso moderato del sale è fondamentale durante il barbecue

Infine, non bisogna trascurare l’uso del sale che è prezioso per insaporire i cibi che si stanno cuocendo. Ovviamente, però, qualora se ne utilizza una quantità eccessiva il rischio è quello di far perdere gusto alle nostre pietanze.

Infatti, è bene ricordare che se si mette il sale durante la cottura di una bistecca, questa diverrà non buona perché il sale tenderà a non farle perderei suoi liquidi. Per questo è consigliabile usare il sale con moderazione e preferibilmente a fine cottura.

In alternativa, qualora si preferisca si possono usare delle spezie o il succo di limone per rendere i nostri piatti alla brace più saporiti. Concludendo, sono queste 3 le cose da non sottovalutare assolutamente per un barbecue gustoso e da fare invidia a chiunque.