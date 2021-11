Per apparire impeccabili non bisogna trascurare l’importanza degli accessori. Borse, scarpe o gioielli sono in grado d’impreziosire ogni look oppure di stravolgerlo negativamente. Scegliere il modello giusto diventa allora una priorità.

Se nel passato la tendenza era di usare borse grandi e davvero capienti, gli ultimi trend mostrano proprio un’inversione di rotta. Infatti, sono quasi sempre sold out queste borse irresistibilmente di tendenza che strapiacciono anche in questa stagione. Questo modello che ha rappresentato la vera rivoluzione dell’estate, di certo spopola anche in questo autunno inverno 2021. Ecco alcuni tra i modelli più belli tra cui scegliere.

Sicuramente tutti hanno in armadio uno di questi modelli chic del momento

Le ultime tendenze in fatto di borse mostrano una certa preferenza per colori caldi come il marrone cioccolato e non solo. Lo dimostra pure questo modello morbidissimo al tatto e color castagna che indossano moltissime donne.

Fortunatamente, per molte di queste tendenze si tratta pure di un ritorno dal passato e di modelli vintage. Talvolta basta guardare in armadio per scoprire un vero tesoro, infatti questo modello del momento era uno dei più utilizzati dalle mamme o dalle nonne.

Queste piccolissime borse, però, stupiscono per un particolare: le ridotte dimensioni. Si tratta delle micro bag, borse davvero minuscole, ma super colorate e delicate. Ecco perché sceglierle e su quali modelli puntare.

Sembra incredibile ma sono quasi sempre sold out queste borse irresistibilmente di tendenza che strapiacciono

Chi sceglie le micro bag non lo fa sicuramente per una questione di comodità. Difficile poter inserire qualcosa in una borsa più piccola di una mano. Eppure sono tantissime le donne che scelgono proprio questo modello, celebrità comprese. Il motivo potrebbe essere il fatto che sono griffate o la giusta frivolezza che aggiungono ai look troppo sofisticati e monotoni.

Di certo le micro bag hanno saputo imporsi nella moda di tutti i giorni e questi sono solo alcuni dei modelli di cui innamorarsi.

Balenciaga ne lancia una piccola e interamente color oro. Al centro della borsa è possibile notare subito la grande iniziale, a firma di questo Brand. La borsa è dotata di un manico cortissimo.

Impossibile non menzionare, poi, il piccolissimo scrigno di Chanel. In realtà, si tratta più di un cofanetto portacipria, re indiscusso d’importanti sfilate dello stesso Brand.

A prezzi sicuramente più accessibili, invece, Motivi lancia la sua micro bag Double Wear. Rossa corallo, con catena e chiusura a cuore, la borsa è già un gran successo.

