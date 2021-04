Prepariamoci alla riapertura di locali, centri sportivi e teatri con un trucco occhi che ci farà notare a prova di distanziamento sociale. Qualche volta è sufficiente cambiare il solito colore sulle nostre palpebre, per farci sentire più vive e per farci apprezzare di più dagli altri. Ecco i segreti del make-up squillante per fare upgrade alla nostra autostima. Con l’aiuto degli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa.

Le donne si truccano di più, anche in casa

Scopriamo perchè sono quasi rivoluzionari i nuovi incredibili modi per stendere l’ombretto e creare un make-up inedito e creativo. Il lockdown ha liberato tutti – make-up artist e anche i consumatori finali di prodotti cosmetici – da regole e discipline.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Su molti social si vedono idee di maquillage semplici ma nuove, con tocchi di creatività inediti. Oppure sofisticati, come se dovessimo andare a un party a ogni ora del giorno.

La maggior parte delle donne da un anno si trucca di più. Non esce più senza un filo di eyeliner: per spostare lo sguardo degli altri dalla mascherina al viso. Oppure con un ombretto color block, rosa e arancio per esempio.

In smart working, invece, si usa molto il mascara, anche colorato, perché apre lo sguardo e fa sembrare più sveglia. Non dobbiamo aver paura di abbondare col fard color pesca. Lo usa a chili anche Chiara Ferragni, perché cancella la stanchezza. Che ci insegna a indossare fin dal mattino l’accoppiata fondotinta e rossetto. Lo togliamo la sera, dopo essere andate a buttare la spazzatura, per infondere sicurezza a tutta la nostra famiglia.

Sono quasi rivoluzionari i nuovi incredibili modi per stendere l’ombretto e creare un make-up inedito e creativo

Le nuance di moda in fatto di ombretti sono vitaminiche. Si indossa l’eye liner giallo a metà palpebra. L’eye liner da gatto attira lo sguardo anche se diventa solo un punto verde nell’angolo interno degli occhi, vicino al naso.

Per una serata speciale, l’ombretto verde diventa una linea neon che dalle palpebre si prolunga fino alle tempie. Se gli occhi sono scuri, possiamo usare il verde per sottolinearli sopra e sotto le iridi. Ma dividendo lo spazio con un ombretto bianco argento e a settori, come se disegnassimo una bandiera.

Con l’ombretto verde, ovviamente, stanno bene le labbra nude, o con un rossetto super neutro, quasi invisibile. Con l’ombretto giallo e gli occhi blu, invece, è perfetto un gloss rosa che rende le labbra fresche e invitanti.