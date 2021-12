Il Natale è alle porte e siamo tutti letteralmente in fibrillazione. Infatti, si tratta di una festa che unisce, che ci porta tutti a volerci più bene e che ci fa apprezzare le piccole cose. I regali pensati, quelli personali, le cene con la famiglia, le passeggiate con le luci che illuminano le vie. Tutti questi particolari riescono a rendere questo periodo davvero magico. E, in qualche modo, ci danno anche la possibilità di ripensare al nostro passato e di valutarlo in un’ottica differente e forse meno rancorosa. Infatti, si sa che durante questo periodo sono molte le persone che tengono in particolar modo a mandare gli auguri a tutti. E quando diciamo tutti, intendiamo qualsiasi persona abbia fatto parte del nostro passato, anche se ormai i contatti sono chiusi.

Sono proprio questi i modi geniali per scrivere gli auguri di Natale al proprio ex o rispondere con stile

Quando ci riferiamo a persone che ormai non fanno più parte della nostra vita, spesso e volentieri pensiamo a dei partner del passato. Sono diverse le persone, infatti, che tendono a chiudere totalmente i rapporti, non volendo più sapere nulla dell’altro. Altri, invece, mantengono una buona relazione, fatta di affetto e stima reciproca. E poi ci sono altre persone che si collocano nel mezzo e che invece non sanno esattamente che tipo di rapporto li leghi al proprio ex. E in questi casi, auguri di Natale e festività in generale possono diventare una rogna non indifferente. In questo caso, però, ci sono alcune accortezze che possiamo mettere in atto per salvare la giornata senza alcun tipo di problema.

Ecco cosa potremmo scrivere al nostro ex o cosa potremmo rispondere

Per prima cosa, ricordiamoci che il rancore dovrebbe essere messo da parte. Se ancora dovessimo avere questa sensazione, forse sarebbe meglio evitare totalmente contatti, così da non star male. Ma se questa sensazione dovesse essere affievolita e ci tenessimo a fare gli auguri a una persona che è stata importante per noi, allora la musica cambia. Per prima cosa, potremmo mandare un semplicissimo messaggio di auguri, evitando però “A te e famiglia” che suona freddo e forse non gradito. Potremmo, piuttosto, essere sinceri, scrivendo degli auguri onesti e limpidi e augurando una giornata che possa realmente essere serena per la persona a cui stiamo scrivendo.

Evitiamo assolutamente ricordi del passato, foto o regali. Non servirebbero a nulla (a meno che non volessimo ricominciare la storia). “Ti faccio un augurio di Natale felice e spero sinceramente che oggi sia una bella giornata per te” potrebbe essere il messaggio più carino da inviare.

Se invece dovessimo essere noi a ricevere il messaggio, allora dovremmo capire cosa rispondere. Se dovesse essere un SMS piuttosto freddo, potremmo rispondere semplicemente con un ringraziamento e uno smile. Invece, se dovesse essere un messaggio carino come quello indicato, allora potremmo rispondere in modo sorprendente, per esempio con “Ho davvero apprezzato questo messaggio e ti voglio ringraziare. Spero che questo giorno sia felice e sereno anche per te con il cuore”. In questo modo, i vecchi rancori verrebbero gettati al vento e potremmo conservare solo il bel ricordo. Dunque, sono proprio questi i modi geniali per scrivere gli auguri di Natale al proprio ex o rispondere con stile.