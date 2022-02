Molti di noi credono fortemente nell’astrologia e nel destino tracciato dalle stelle. Spesso, infatti, ci affidiamo all’oroscopo per cercare le risposte che ci servono. E molti lo fanno anche per darsi una spinta in più, guardando al futuro con più ottimismo. Le stelle possono indicarci una via importante soprattutto riguardo a un argomento fondamentale nella vita di molti di noi. In questo caso, stiamo ovviamente parlando dell’amore. L’oroscopo, infatti, ci suggerisce delle affinità di coppia da non sottovalutare e da prendere in considerazione.

Le affinità di coppia secondo l’oroscopo, le stelle incoronano queste unioni tra segni zodiacali spesso inaspettati

L’astrologia cerca di evidenziare le caratteristiche di ogni segno zodiacale. In base ad esse, poi, suggerisce delle unioni che potrebbero essere equilibrate, durature e felici. E alcune le avevamo già indicate in passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo evidenziato la bellezza di una coppia totalmente inaspettata, che secondo le stelle però potrebbe funzionare alla grande. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo visto l’evidente mancanza di complicità che potrebbe instaurarsi tra altri due segni, lontani anni luce dal vivere un amore bellissimo e duraturo insieme.

Sono proprio questi i due inaspettati segni zodiacali destinati a stare insieme per la vita vivendo una storia ricca di amore e felicità

Oggi ci allontaniamo per un attimo dal nostro oroscopo tradizionale e ci dedichiamo alle indicazioni del calendario celtico. Quest’ultimo pare mettere sul podio una coppia in particolare, che a prima vista potrebbe sembrare dissonante, ma che in realtà si completa. Stiamo parlando di Abete e Betulla. Il primo di questi due segni è coraggioso, ardente e vivo sotto tutti i punti di vista. Onesto e sincero, l’Abete non accetta bugie o inganni e ama in modo incondizionato, spesso opprimendo anche il partner senza volerlo. La Betulla, invece, è più riflessiva e pacata dell’Abete, ascolta con attenzione e cerca di trovare sempre la giusta via di mezzo. Inoltre, affronta i problemi con razionalità e forza, non lasciandosi abbattere da nulla. Come è evidente, ci sono delle differenze tra i due segni, che però andrebbero a colmare le lacune dell’altro.

L’abete, infatti, potrebbe dare quell’energia e quel fuoco che in alcuni casi manca alla Betulla, più tranquilla e introversa. Quest’ultima, dal canto suo, potrebbe far tornare l’Abete con i piedi per terra, ascoltando le sue ragioni e riuscendo a reprimere quell’attaccamento che l’Abete ha sempre verso il partner. Entrambi, poi, affrontano gli ostacoli della vita a testa alta. E questo li renderebbe una squadra invincibile. Perciò, ora lo sappiamo. Sono proprio questi i due inaspettati segni zodiacali che formerebbero la coppia perfetta.

