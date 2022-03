I nostri capelli dicono moltissimo della personalità. Infatti, la chioma è un vero e proprio biglietto da visita ed è proprio per questo che andrebbe curata in continuazione. Soprattutto, dovremmo scegliere un taglio e un colore che si possano adattare bene al nostro viso e al nostro stile. Solo così, infatti, potremo effettivamente sfruttare tutti i benefici che la chioma può regalarci. Inoltre, potremmo anche pensare di adottare un look che ci faccia sembrare più freschi e giovani, così da mostrarci al meglio della nostra forma.

Ecco alcuni tagli di capelli che ringiovaniscono, donano luce al volto e danno un tocco del tutto nuovo e innovativo al nostro stile

I tagli di capelli, i colori e le acconciature tra cui possiamo scegliere sono davvero tantissimi. Ma certamente possiamo iniziare a fare una cernita, per capire quale look potrebbe adattarsi meglio alla nostra personalità. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo consigliato un’acconciatura davvero formidabile. Si tratta di un look che ha spopolato negli scorsi mesi e che continua a conquistare tantissime persone. Donando fascino e charme, sicuramente questo stile potrebbe fare anche al caso nostro. O ancora, in un altro articolo, avevamo invece visto un taglio del tutto innovativo e fuori dal comune. In particolar modo, questo taglio potrebbe aiutarci a sembrare più giovanili e fresche, in modo tale da regalare alla nostra immagine un volto inedito e rock.

Sono proprio questi i capelli che stanno benissimo su ogni viso e che ringiovaniscono donando fascino e luminosità

Oggi, invece, ci concentriamo sul colore di capelli che potremmo adottare per dare una svolta al nostro look. Infatti, anche la tinta è fondamentale per potersi presentare al meglio della propria forma. In questo caso, consigliamo senza ombra di dubbio il nude brown. Stiamo parlando di un colore che si adatta a qualsiasi stagione, quindi non dovremo cambiare tinta tra pochi mesi. Inoltre, questo genere di look è amato da diverse star, che lo hanno reso celebre e popolare. Si tratta di una tonalità che dona una luminosità inedita e incredibile al volto, permettendoci anche di indossare poco trucco per nascondere i difetti che potrebbero presentarsi sul viso.

Inoltre, con dei riflessi ramati, otterremo un effetto ancor più evidente, rimanendo sicuramente soddisfatte. Quindi, ora lo sappiamo con certezza. Sono proprio questi i capelli che stanno benissimo a ogni età e in ogni stagione e che potranno dare un volto nuovo al nostro stile.

Approfondimento

Il taglio di capelli dopo i 50 incredibilmente facile da gestire che ringiovanisce di colpo e che sta davvero conquistando tutti