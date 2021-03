Il pollo è uno di quegli alimenti che abbiamo quasi sempre in cucina. C’è chi ne ha sempre una confezione in freezer pronto per essere cucinato quando serve. C’è chi invece preferisce comprarlo e cucinarlo la sera stessa. Diciamo che il pollo può essere odiato o amato. Infatti sono molti quelli che ritengono il pollo un piatto triste e spoglio. Molti altri invece non saprebbero come fare senza qualche fettina sempre nel frigo.

Sono inoltre tantissimi i modi in cui può essere cucinato. Tutto dipende dalla nostra creatività e voglia di sperimentare. Due fettine di pollo cotte in padella con un filo d’olio e un pizzico di sale in effetti non mettono molta allegria. Ma i bocconcini di pollo panati fatti friggere o cotti al forno o il petto di pollo all’arancia ad esempio già sono tutta un’altra cosa.

Oggi vogliamo parlare di alcuni errori che però siamo soliti fare quando andiamo a cucinare questo tipo di carne. Infatti sono proprio questi i 2 sbagli più diffusi quando cuciniamo il pollo, vediamoli insieme.

Eliminare la pelle

Qualche volta sentiamo dire che per cuocere al forno una coscia di pollo o anche un pollo intero, è meglio eliminare la pelle che lo avvolge. Questo perché eliminandola il nostro pollo verrà più morbido.

È esattamente il contrario. Eliminare la pelle infatti potrebbe portare le nostre cosce di pollo a seccarsi e a indurirsi. Infatti è proprio la pelle che permette che la cottura sia ottimale. Grazie a questa infatti che funziona un po’ da protezione, il nostro pollo sarà tenero e molto saporito.

Se è una parte che proprio non ci piace, possiamo decidere di toglierla ma solo dopo che la cottura è terminata.

Condirlo durante la cottura

Spesso quando cuciniamo il pollo in padella tendiamo a condirlo mentre si sta cuocendo. È consigliato invece condirlo prima che inizi a cuocersi. Questo perché in questo modo la carne riuscirà ad assorbire al meglio tutti i condimenti che stiamo utilizzando.

Sono perciò proprio questi i 2 sbagli più diffusi quando cuciniamo il pollo.