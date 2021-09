Chi è alla ricerca di una ricetta fit interessante non può non conoscere questa sfiziosità buonissima e davvero facile da preparare. La pizza è una piccola eccezione alla dieta salutare che ogni tanto bisogna concedersi.

Ma, grazie a questa ricetta, sarà possibile prepararle qualche volta in più. Questo perché sono pronte in 15 minuti queste pizzette leggere con 5 ingredienti e poche calorie per porzione, che bisogna provare a preparare. Le pizzette sono perfette per un aperitivo sfizioso con gli amici, magari insieme alle polpette da preparare in un quarto d’ora e straordinariamente poco caloriche.

Ingredienti per circa 20 pizzette con lo yogurt

200 grammi di farina 00;

400 grammi di yogurt greco;

250 grammi di formaggio fresco magro (tipo Skyrella);

200 grammi di salsa di pomodoro;

sale e basilico q.b.

Come preparare le pizzette light allo yogurt

Preparare queste pizzette è assolutamente semplicissimo e l’unico problema sarà riuscire a non fare il bis. Basterà, infatti, mescolare la farina con lo yogurt greco e un po’ di sale.

Certamente è possibile usare altre tipologie di farina, come quella integrale, o qualcosa di più particolare, come la farina di tapioca. Quest’ultima farina ha un basso indice glicemico e migliora il benessere d’intestino e colon. Ovviamente, cambiare la tipologia di farina significa alterare leggermente le calorie per porzione.

Usare lo yogurt greco al posto dell’acqua insieme alla farina, serve a raggiungere un buon livello di macronutrienti.

Bisognerà ottenere un impasto simile a quello di una comunissima pizza. La ricetta non prevede l’utilizzo di lieviti, per cui è possibile procedere con la stesura.

Sono pronte in 15 minuti queste pizzette leggere con 5 ingredienti e poche calorie

Una volta ottenute 20 piccole pizzette è possibile procedere con il condimento. Insieme al comunissimo sugo rosso, bisognerà usare un formaggio magro. Un possibile esempio è la Skyrella, prodotta proprio a partire dallo Skyr.

Questa è a metà tra un formaggio magro e uno yogurt e andrà benissimo in sostituzione della mozzarella. Distribuirne una generosa dose sui dischetti di pizza coperti da pomodoro.

Per queste pizzette basteranno appena 15 minuti di forno a 200 gradi. È preferibile usare il forno in modalità ventilata e collocare la teglia coperta da carta forno al centro. Quindi cuocere le pizzette fino a completa doratura.

È anche possibile aggiungere il formaggio magro solo a metà cottura o anche una volta sfornate le pizzette dal forno.

Condire con foglie di basilico fresco a fine cottura.

