Se ancora fossimo indecisi su quali acquisti fare nel prossimo periodo potrebbero essere le nuove tendenze moda 2022 a guidarci.

Avevamo già dato qualche interessante spunto svelando che a 50 anni altro che piumini, ecco 3 bellissimi cappotti che spopoleranno nel 2022 per un inverno alla moda

È tuttavia ormai ufficiale che il colore che proprio non potrà mancare nell’armadio il prossimo anno è il Very Pery. È stato infatti il Pantone Color Institute a sancire questo tono blu pervinca con sfumature in porpora come colore dell’anno nuovo. Ecco perché sono perfetti anche a 50 anni questi vestiti nel colore pazzesco che spopolerà nel 2022.

L’abito per le feste

Il Very Pery è stato giudicato come un inno alla positività e alla gioia, perciò quale colore migliore per un abito da festa? Per chi cerca dunque un abito sgargiante a buon mercato un’opzione interessante potrebbe essere quella di & Other Stories. Il brand del gruppo H&M propone un vestitino midi con scollo a V e un irresistibile tessuto in lurex. Lunghezza sopra al ginocchio e manica lunga, conferiscono stile ed eleganza ma senza rinunciare alla comodità.

Quando il freddo si fa serio

Se invece siamo alla ricerca di una giacca che possa difenderci dal freddo ma sempre mantenendo uno stile inconfondibile ecco la soluzione. Tra le tante proposte una interessante potrebbe essere quella di Uniqlo che a soli 149 euro propone un piumino con cappuccio senza cuciture. Questi capi sono ideali contro vento e pioggia ma comunque comodi da indossare e non ingombranti.

L’imbottitura è in piuma e le giunture vengono termosaldate per scongiurare l’ingresso di acqua e aria. Il tutto naturalmente in tono Very Pery.

Sono perfetti anche a 50 anni questi vestiti nel colore pazzesco che spopolerà nel 2022

Sempre in tema di giacche sono bellissimi i piumini proposti da Lanacaprina. I piumini in questione sono provvisti di cintura ed un abbondante scollo impreziosito da pelliccia sintetica.

il materiale è lucido ma non sopra le righe e viene alleggerito dalla parte inferiore che richiama il colletto in pelliccia.

2 bellissime calzature

Infine non possono certo mancare le scarpe. Per chi cerca comodità una buona proposta arriva dal brand Autry che propone una sneakers in pelle bicolor. La struttura della scarpa ha un vago richiamo alle scarpe da ginnastica anni ’80 e i dettagli sono di un irresistibile viola.

Potrebbero essere ideali per serate eleganti, invece, le calzature slingback di Stradivarius.

Chiusura alla caviglia ed apertura posteriore per una scarpa elegante ma non impegnativa a 29,99 euro.

