La cucina può essere fonte di piacere, ma anche di guai. L’attenzione dei consumatori oggi si rivolge sui cibi di buona qualità ma anche sull’uso appropriato degli attrezzi per cucinare. Ecco perché ci sono pentole pratiche e veloci ma attenzione a come si utilizzano in cucina.

Cibi poco salutari

L’attenzione delle casalinghe si sposta sempre di più sulla qualità del cibo. Oramai è noto che ci sono alimenti da limitare come quelli che contengono grassi idrogenati. Si tratta di oli economici trasformati e molto impiegati nell’industria alimentare. Appartengono a quegli alimenti che fanno aumentare il colesterolo cattivo e a cui bisogna porre attenzione.

Pentole da fiamma e da forno

Tuttavia oltre ai cibi, bisogna considerare bene anche i vari utensili e macchinari, che vanno dai coltelli per arrivare fino ai forni a microonde. Il loro uso improprio potrebbe causare qualche problema.

Fra l’attrezzatura di cucina le pentole occupano un posto privilegiato. Si utilizzano tutti i giorni sia sulla fiamma sia in forno. C’è comunque una grande differenza fra quelle destinate alla fiamma e quelle impiegate per il forno.

Le prime in genere devono sopportare temperature non alte e, usate con acqua, si aggirano attorno ai 100 gradi. Con la frittura invece si è fra i 165 e i 185 gradi. Se invece consideriamo il forno, abbiamo pirofile e teglie che possono raggiungere temperature intorno ai 250 gradi.

Sono pentole pratiche e veloci ma attenzione a come si utilizzano in cucina

In genere le padelle destinate al fritto, le wok per far saltare gli alimenti, ma anche le teglie da forno sono rivestite di materiale antiaderente. Questo materiale è considerato sicuro fino 200 gradi, a 250 comincia a degradarsi e a 340 gradi inizia a sprigionare vapori tossici.

In effetti i rivestimenti antiaderenti sono ideali se usati con fiamme basse e a temperature non elevate. Con una padella simile si può cuocere bene del pesce, delle uova o delle verdure. Si tenga conto però che c’è uno svantaggio. Bisogna infatti aggiungere del condimento al cibo, perché di per sé i materiali antiaderenti impediscono la formazione dei sughi di cottura.

L’uso attento del wok

Se poi si considera il wok, la padella alta con i bordi arrotondati e tradizionale della cucina cinese, questa si usa spesso a fiamma vivace. In questo caso il fondo della padella può raggiungere anche i 700 gradi, una temperatura veramente pericolosa. Per questo motivo meglio utilizzare il wok senza strato antiaderente, proprio come fanno i grandi chef.

Per tutti questi motivi l’uso delle pentole può essere sì fonte di grandi soddisfazioni, ma con le dovute accortezze.

